رانيا يوسف إتحزمت ورقصت لعيون الأهلي

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يزيد بن سلمان - شبوة - حرصت الفنانة رانيا يوسف علي تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه على نظيره فريق الترجي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا. وكتب رانيا يوسف عبر حسابها علي “تويتر”:”‏‏‎#الاهلي‎#العاشرة_يا_اهلي”. أحرز هدف مباراة الأهلي والترجي الوحيد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، محمد شريف فى الدقيقة 67. ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجي على ملعب استاد السلام يوم 26 يونيو الجارى، بناء على طلب الأهلى الذى فضل نقل المباراة من استاد القاهرة على ملعب استاد السلام.

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