شكرا لبحثكم عن خبر صافيناز في وصلة رقص كلها دلع وملبن : اتفرج والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت الفنانة الاستعراضية صوفينار أو كما يطلق عليها البعض صافيناز ، الجدل على انستجرام بعض نشرها صور بفستان جديد خلال زيارتها لمكان ظهر وكأنه متحف.
والغريب في الصور هو إطلالة صافيناز حيث ظهرت بالفستان بوضعين، الوضع الأول وهي واقفة باستقامة وترتدي فستان قصير فوق الركبة ومقفول من أعلى ببروش “دبوس زينة”، والوضع الثاني هو من تسبب في الجدل حيث كانت جالسة وقامت بفك البروش مما أظهر منطقة صدرها فكانت شبه عارية، أو كما نقول مفتوحة على البحري.
ودائمًا ما تثير صافيناز الجدل بإطلالتها الجريئة وذلك من خلال صور لها أو فيديوهات تنشرها على حسابتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز في وصلة رقص كلها دلع وملبن : اتفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.