تراند اليوم : قصة ريم عبد الله وزواجها .. صو ريم عبد الله قبل عمليات التجميل + صورة جواز ريم عبد الله

كشفت الممثلة ريم عبدالله لمشاهديها عبر برنامج "مجموعة إنسان" لتكشف عن جوانب من حياتها الخاصة، وعديداً من الأسرار الفنية، حيث تحدثت عن بداياتها في المجال، وكيف اقتحمت العمل الدرامي بالصدفة، لتصبح من ألمع نجوم الفن، ومطلباً لجميع المنتجين والمخرجين، لما تمتلكه من مواهب متعددة، كما تحدثت عن عملها في السينما، ومشاركتها في فيلم "وجدة" للمخرجة هيفاء المنصور، الذي حقق عديداً من الجوائز عام 2012.

الكشف عن اسمها الحقيقي

كشفت الممثلة ريم عبدالله عن اسمها الحقيقي للمرة الأولى، حيث قالت: اسمي الحقيقي هو نـورة، وأنتمي إلى قبيلة "عتيبة" في السعودية، على أن عملي في مجال التمثيل مكَّنني من إتقان العديد من اللهجات. وأوضحت ريم، أنها تزوجت قبل دخولها المجال الفني، وأن زواجها استمر دون أدنى تأثير بعملها الجديد، وأن لديها ابناً، وقالت: "هذه المرة الأولى التي أتحدث فيها عن حياتي الخاصة". مبينة أن ابنها أثَّـر في حياتها ومسيرتها الفنية كثيراً، وأضافت "أحببت نفسي، فأحبني الناس، وعملت بجد للابتعاد عن تقليد غيري".

سـر إتقانها اللهجة الجنوبية

وكشفت ريم أنها أجادت اللهجة الجنوبية في بداية مشوارها بعد حديثها مع الممثل حسن عسيري، الذي يمثِّل المنطقة الجنوبية، وأنها تستمتع في أدائها، وقالت: "حسن عسيري أول مَن تحدثت إليه من هذه المنطقة الغالية، وكان دوري أقرب إلى "الكومبارس"، وحينها تحدثت مع مدقق اللهجات، وتمكَّنت من حفظ عديد من الكلمات والعبارات، حتى باتت هذه اللهجة أكثر اللهجات المحببة إلي".

ريم عبدالله

مكتشف موهبة ريـم

وعن دخولها المجال الفني، قالت ريم: "لم أتوقع يوماً أن أصبح نجمة ومشهورة، لكنها الظروف والأقدار، وقد بدأت نشاطي الفني عام 2007. وتطرقت في الحديث، كاشفةً أن الفنان فايز المالكي، هو مَن قدمها إلى عبدالله السدحان، وناصر القصبي، وأن الفضل يعود لهم في اكتشاف موهبتها وتقديمها عملها الأول.

وقالت: "حسن عسيري، والمخرج عمر الديني من أكثر الذين وقفوا معي في بداياتي، وقد حالفني الحظ، وكذلك عملت بجد حتى وصلت إلى هذه المرحلة الفنية المتقدمة على الرغم من عدم وجود معاهد متخصصة في فنون التمثيل وقتها. وبيَّنت ريم أنها خبيرة في توجيه الكاميرا.

وأضافت "بعد الشهرة والنضج الفني، كان للفنان القدير ناصر القصبي دور كبير في بروزي بشكل أكبر، وأعد مشاركتي في مسلسليّ "سيلفي"، و"العاصوف" أبرز تجاربي الفنية". وقالت: "عملي في "العاصوف" أمر جميل لا ينسى، وسعيدة جداً بمشاركتي في هذه التجربة التاريخية.

ريم عبدالله

موهبـتها في الغناء

وكشفت ريم، أنها مشاكسة منذ الصغر، وأنها من المتفوقين دراسياً، وبيَّنت أنها ترفض كثيراً من الأعمال التي تعرض عليها، لأنها لا ترغب في أداء دور لا ترى نفسها قادرة على إتقانه، وقالت:" إضافة إلى التمثيل، أمتلك موهبة الغناء. فعرض العلياني مقطع فيديو لها، مدته دقيقة، تؤدي فيه رائعة أم كلثوم "حـب إيه" بكل إحساس، وأشارت ريم إلى أنها من عشاق الفن والطرب الأصيل، وأنها دائماً ما تغني في بيتها، مؤكدة أن الجمهور إذا ما أحب صوتها فستغني لهم، كما عرض العلياني مقطع فيديو لها تغني فيه أغنية "غـلط".

منـطقة ضد وضد

في هذه الزاوية من البرنامج، تم استعراض مجموعة من الفيديوهات والصور التي نشرتها ريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، و"إنستقرام"، من ذلك فيديو إعلاني لإحدى شركات الطيران الخاصة، شاركت فيه ريم، وأوضحت أنه إعلان غير مدفوع، وأن هذا الفيديو أشعل الغيرة في نفوس بعضهم. وقالت ريم: "أنا مستثمرة في هذا المجال، ولست شريكة".

وكشفت ريم، أن صوراً نُشرت على حسابها في "إنستقرام" بعد اختراقه، وقالت: "هناك أعداء لا يريدون النجاح لي".

ومع توالي مقاطع الفيديو في الحلقة الحوارية، التي تكلمت فيها عن جمالها "بإحباط"، أوضحت ريم، أن كثيراً من النساء ينظرن إلى جمالها على أنه قديم، مؤكدة أن جمالها طبيعي، ولم تخضع يوماً لأي عملية تجميل.

منطقة نـد فرســان

وتحدثت ريم عن أشغالها الخاصة، واستثمارها في إحدى شركات الطيران الخاصة، وأوضحت أنها جمعت مالاً، واستثمرت فيه، كما تحدثت عن استحقاقها وسام التميز الذي حققته بجدارة.

ريم وميساء مغربي

في طرح جريء، استفسر منها العلياني عن تفوقها على ميساء مغربي في التمثيل، فأجابت ريم: أنا لا أسمح بمقارنتي بأي فنانة، لأن لكل فنان وفنانة مساراً مختلفاً وخاصاً به، والجمهور هو الأجدر على تقييم ما نقدمه، وفي النهاية لا أحد يتفـوق على أحد، وأنا نجمة سعودية، في حين أن ميساء مغربي ليست سعودية على الرغم من أنها تمثل في الدراما الخليجية".

كما تم عرض مقطع لها تتحدث عن بعض الأفكار التي تخص السحر والشعوذة، ثم سألها العلياني: "يعتقد بعضهم أن السحر يجذب الناس، كنوع من الخرافة؟ فأجابت ريم: "صوَّرت هذا الفيديو وأنا في حالة إحباط كبيرة". وأوضحت أنها لم ترغب في الإساءة إلى أحد، وأن جميع العاملين في الوسط الفني مقربون إليها، وأنها لا تعلم إن كان هناك سحر وشعوذة في الوسط الفني أم لا.

وبسؤال العلياني لها عن شائعة أنها ليست سعودية، قالت ريم: "الناس أعطتني خمس جنسيات مختلفة، ولا أعلم السبب وراء ذلك". وكشفت: "انتشرت صورة من جواز سفري بيَّنت جنسيتي السعودية".

كما تحدثت عن شائعة تورطها في صفقات مشبوهة وتقاضيها أمولاً لأهداف معينة قائلة: "في اليوم التالي من انتشار الشائعة كنت ذاهبة إلى تصوير مشاهد من مسلسل "العاصوف"، ولم أكن أعلم ما الذي يحدث، لكنني أخذت هذا الأمر بكل هدوء"، كاشفة أن مثل هذه الشائعات لاتزال تطاردها.

أكثر المواقف المؤثرة في "العاصوف"

وتحدثت ريم عن أكثر المواقف الصعبة التي مرت بها أثناء تصوير مسلسل العاصوف، قائلة:" في مشهد مهم، يحتوي على نص من ثلاث صفحات، قرأت المشهد كثيراً نظراً لأهميته، وتحدثت مع ناصر عن آليته، فأوضح لي أن المشهد عادي على الرغم من أن النص لم يكن بسيطاً".

وأضافت: "ناصر القصبي يمتلك شخصية جميلة، كما أنه يلتزم بوقته، ولدية دقة في المواعيد، ويهتم بأدق تفاصيل العمل".

رأيها في دخول مطربات مجال التمثيل

وبسؤال العلياني لها عن دخول المطربتين وعد، و شمس مجال التمثيل، اكتفت ريم بالتعليق عن توفيقهما في هذه الفترة، وأوضحت أنها لم تتابع أداء الفنانة شمس، لكنها تعد إضافة لأي عمل.

وخلال اللقاء، تكتمت ريم كثيراً على أمورها الشخصية، موضحة أن حياتها الشخصية لها فقط، لذا لا ترغب في مشاركتها مع الجميع، وأنها حالياً مستقرة في دبي، وقد تستقر في الرياض في أي لحظة، وبيَّنت أن هناك عملاً جديداً مقبلاً، سيجمعها مع الممثل محمد الطويان بعنوان "حين يكتمل القمر" من إنتاج MBC.