تراند اليوم : ارطغرل 119 : قيامة ارطغرل الجزء الرابع 4 الحلقة 119 موقع النور ارطغرل 119 مترجم HD : مارغان يقتل جون ألب وإعتقال ألميلا

ارطغرل 119 ،مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع 4 الحلقة 119 مترجمة اونلاين HD المسلسل التركي قيامة أرطغرل الحلقة 119 مترجمة اونلاين Dirilis: Ertugrul Bolum 119 ، وتقع أحداث هذه الدراما التاريخية المشوقة في القرن الثالث عشر ميلادي، ويعرض سيرة الغازي ارطغرل بن سليمان شاه قائد قبيلة قابي من أتراك الاوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية ويقوم بدوره في الفنان انجين التان دوزياتان.

أحداث الحلقة 119

في الحلقة 119 يواصل ارطغرل ونويان معركتهم مع الصليبين بعدما تعرضوا لفخ وهم في الطريق إلى الخان أوغادي زعيم الروم ، وأثناء المعركة يصاب بامسي بسهم في كتفه الأيسر ، ويتعرض نويان لمحاولة قتل من الخلف إلا أن ارطغرل ينقذه في اللحظات الأخيرة من خلال اطلاق رمح على الرجل الذي يحاول قتل نويان من الخلف . كما يتوقع في الحلقة 119 أن يقتل مارغان السيد جون ألب من خلال رمحه المغولي الذي إكتشفه جون، وعلى إثر ذلك يجري اعتقال ألميلا ، خصوصاً بعدما أخبر جون ألب أرتوك بأنه يشكل بشخصية ألميلا ورجالها . تنشب معركة حامية في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 119 بين رجال ارطغرل والمغول بعد إنتهاء معركتهم الاولى مع الصليبين، ويحاول المغول في ارطغرل 119 سرقة الحقيبة التي سلمها السلطان غياث الدين لأرطغرل ليفتحها أمام حاكم الروم الخان أوغادي . ويسأل تورغت ونويان المغولي عن فحوى الحقيبة فيبلغهم ارطغرل بأنهم سيعرفون ماذا بداخلها عند مقابلة حاكم المغول ومع إخفاء ارطغرل لسر الحقيبة يضطر المغول لهاجمة ارطغرل ورجاله لمحاولة فتح الحقيبة وسرقتها إلا أن ارطغرل ومحاربيه ينتصرون عليهم . وعند سؤال تورغت ارطغرل ماذا يوجد في الحقيبة يا سيدي فيجيبه ارطغرل" سر بقاء دولتنا يا تورغت ". ويضطر ارطغرل ونويان لركوب البحر لمواصلة رسالتهم إلى حاكم المغول. ويتم مداواة جراح بامسي ،ويصل ارطغرل ورجاله إلى قصر الخان أوغادي ويبلغه رسالة السلطان غياث الدين فيقرر إعدام ارطغرل ، لكن نويان يتدخل كون أن ارطغرل محارب ولا يستحق الموت هكذا ، وهو مدين له بحياته، ويصدر قرار ببدء الحملة المغولية على الاراضي الاسلامية .

ويروي المسلسل الصراعات التي شهدتها المنطقة في تلك الحقبة التاريخية والنزاعات القائمة بين الرومان والمغول وقبائل التركمان مع ضعف كبير للسلطة المركزية للدولة الإسلامية وهنا يمكن إسقاط تلك الحقبة التاريخية على ما يحدث في العالم الإسلامي اليوم.وفي هذا الخضم يتمكن ارطغرل بفضل ذكائه وحنكته وصبره وعزيمته الفذة من مجابهة كل المصاعب وتجاوز اليأس وينتصر على أعدائه ويهدي قبيلته أرضا تستقر فيها لينهي بذلك معاناتها الشديدة في الترحال من مكان إلى آخر ويصبح بذلك الرجل الذي غير وجه التاريخ وأرسى الأسس الأولى لإمبراطورية كبرى هي الإمبراطورية العثمانية التي بسطت نفوذها في قارات العالم القديم الثلاث.

ويتوقف المسلسل عند ظاهرة الجواسيس والخيانات في رحلة محفوفة بالمخاطر قادها ارطغرل بصبر وثبات كما يرصد قيم الصداقة والتضحية والإيثار والجرأة والشجاعة والحب.