تراند اليوم : 8 أعراض خطيرة لسرطان المبيض .... إحذريها

الخليج 365

تعد أعراض سرطان المبيض، الذي يعد أحد أخطر السرطانات القاتلة للنساء حول العالم متشابها مع متلازمة القولون العصبي أو الإجهاد أو الارتجاع أو عدوى المسالك البولية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإخفاق في التشخيص السليم معرضاً الكثير من السيدات للوفاة سنوياً.

وهناك مؤشرات تحذيرية على الإصابة بهذا النوع من السرطان الأكثر شيوعا بين النساء، يجب الانتباه لها مبكراً حتى يتسنى علاجه والقضاء عليه نهائياً.

وفيما يلي 8 مؤشرات تتطلب استشارة الطبيب للاطمئنان حيث إنها لا تعني بالضرورة الإصابة بسرطان المبيض، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة:

1- الوهن

الشعور بالتعب والوهن المستمر وانخفاض معدل الطاقة بالجسم، ليس بالأمر الطبيعي وإنما هو أمر يتوجب معه زيارة الطبيب، حيث إنه يعد أحد مؤشرات الإصابة بسرطان المبيض.

2- آلام الحوض

آلام المعدة ومنطقة الحوض غير المبررة قد تكون أحد مؤشرات سرطان المبيض، لذا ينصح باستشارة الطبيب فورا حال الشعور المستمر بها.

3- الإمساك

يتعين على السيدات اللاتي يعانين من مشاكل مستمرة في الجهاز الهضمي كالإسهال، الإمساك أو الانتفاخ، استشارة الطبيب فوراً، للتمكن من الكشف المبكر عن سرطان المبيض إن وجد.

4- آلام أسفل الظهر

عادة ما يرتبط ألم أسفل الظهر لدى النساء بأمراض العظام، المفاصل أو الهشاشة، لكنه يرتبط أحيانا بسرطان المبيض، لذا ينصح في هذه الحالات باستشارة الطبيب.

5- فقدان الشهية

يمكن أن يكون فقدان الشهية وخسارة الوزن غير المبررة مؤشراً على الإصابة بسرطان المبيض.

6- صعوبة الاحتفاظ بالبول

عندما يكون لدى المرأة رغبة متكررة وقوية في التبول ولديها صعوبة في الاحتفاظ بالبول لفترات قصيرة من الزمن، قد يكون ذلك بسبب ضعف في عضلات أسفل الحوض أو التهاب المسالك البولية، لذا ينصح بلفت نظر الطبيب إذا استمرت هذه الحالة لفترة طويلة مع العلاج.

7- الألم أثناء العلاقة الحميمية

تشعر السيدات المصابات بسرطان المبيض بألم شديد في أحد جانبي الحوض أو كليهما أثناء ممارسة العلاقة الحميمية، وينصح في هذه بسرعة استشارة الطبيب.

8- انتفاخ البطن

يعد انتفاخ البطن الملحوظ عرضاً قوياً للإصابة بسرطان المبيض ،الأمر الذي يتطلب فحصاً طبياً عاجلاً.