تراند اليوم : لا لا لاند.. أفضل فيلم في 2016

وكالات/ الخليج 365/

اختار منتجو هوليوود الفيلم الموسيقي (لا لا لاند)، أفضل فيلم لعام 2016 خلال حفل جوائز رابطة المنتجين الأميركيين. وكان الفيلم رشح للحصول على 14 جائزة أوسكار في وقت سابق هذا الشهر.

كما اختارت الرابطة فيلم (زوتوبيا) أفضل فيلم للرسوم المتحركة و(أو.جيه: ميد إن أميركا) أفضل فيلم وثائقي.

وعلى مدى السنوات الماضية فازت الأعمال التي تحصل على جوائز رابطة المنتجين الأميركيين بجائزة أوسكار لأفضل فيلم وهي أكبر جائزة في هوليوود.

وبالنسبة للإنتاج التلفزيوني حصل مسلسل (ذا بيبول في.أو.جيه سيمسون) على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني طويل في حين فاز مسلسل (أتلانتا) بجائزة أفضل مسلسل كوميدي.

وحصل برنامج (ذا فويس) على جائزة أفضل مسلسل مسابقات واقعي.

وتوج برنامج (وورلد أوف سبورتس) بجائزة أفضل برنامج رياضي بينما حصل (لاست ويك تونايت ويذ جون أوليفر) على جائزة أفضل برنامج حواري ترفيهي.