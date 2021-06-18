تراند اليوم : ارب ايدول: احتفال احمد فهمي... وتالق المشتركين في العرض المباشر

وكالات/الخليج 365/

إفتتح العرض المباشر الثالث عشر من Arab Idol، المشترك العراقي همام ابراهيم بأغنية "شعلومة"، وقد أثنت اللجنة ولاسيما أحلام على تطور أدائه.

غناء عمار محمد لأغنية "أيوه"، تبّت موهبته بالنسبة للجنة التحكيم ولا سيما نانسي عجرم التي أشارت انه يسير نحو اللقب، فيما أكد حسن الشافعي أن هوية صوته منفردة ويمكن تمييزها بين الملايين، ووصفته أحلام بالقول "صوت اليمن القادم".

"لو السياسة مثل غناك ما كان في مشاكل واختلاف"، بهذه الكلمات عبرت أحلام عن سعادتها باداء امير دندن ليهتف الجمهور باسمها في القاعة، فيما وصفه حسن الشافعي بالخطر على المشتركين.

اللجنة تغزلت بإطلالة داليا سعيد وغنائها الطرب الشعبي، فقالت لها نانسي أنها "داليا جديدة ولدت باللون الشعبي"، فيما احتلفت مع احمد فهمي بوصلة رقص بلدي على المسرح بعد فوز المنتخب المصري في كرة القدم.

أداء مهند حسين لأغنية "أبيك"، اعجب أحلام حيث قدم 3 أنماط غنائية في وصلة واحدة، حيث اشار وائل ان غناءه كان مطعّماً ببعد جديد فيما اثنت نانسي على التغيير الذي قام به.

نانسي عجرم وقفت احتراما وتقديرا لغناء محمد بن صالح وقالت: "الغضب الساطع ات... وانت وحش Arab Idol"، واعترف له حسن الشافعي أن صوته بات مختلفاً وقالت احلام انه صوت "بيتأرشف".

ختام الحلقة كان مع أداء يعقوب شاهين للون الفلكلوري الذي رافقه تصفيق الجمهور والزعاريد، لتصف نانسي عجرم اداءه بانه رحلة فنية، فيما وصفته احلام بأنه "ماركة مسجلة" ولكنها نبهته بتحسين صوته وتطوير أداءه