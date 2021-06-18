تراند اليوم : ترايفل للأطفال من مطبخ منال العالم

غزة/ الخليج 365/

المقادير

بسكويت القمح: 4 قطع

الفاكهة المشكلة: علبة (صغيرة)

حليب: كوبان

سكر: ملعقتان كبيرتان

كاسترد: ملعقتان كبيرتان (بودرة)

ماء الورد: ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. أطلبي من الأطفال مساعدتك في إحضار 4 أطباق فردية ملوّنة.

2. ثم، أطلبي منهم تفتيت البسكويت، مع توزيع الفتات على هذه الأطباق، وكذلك الأمر بالنسبة للفاكهة، مع الاحتفاظ ببعضها للتزيين.

3. لتجهيز "الكاسترد": اطلبي من الأطفال عدم الإقتراب منك، في أثناء تجهيز الكاسترد، حفاظاً على سلامتهم. وضعي في كسرولة متوسطة الحجم كلاً من الحليب، والسكر وبودرة الكاسترد، وماء الورد. وقلبي باستعمال مضرب شبكي يدوي، وذلك حتى يذوب الكاسترد.

4. ضعي الكسرولة على نار متوسطة، مع الاستمرار في تقليب المكوّنات، باستعمال ملعقة خشبية، حتى يصل الخليط للغليان. خفّفي النار، واستمري بالتقليب بهدوء، لمدّة دقيقة.

5. وزعي الكاسترد الساخن على الأطباق، وزينيها بالكمّ المتبقي من الفاكهة، وضعيها في البراد لمدّة ساعتين، قبل تقديمها.