تراند اليوم : موقف غريب من معجبة بالفنان محمد عساف كاد أن يورطه بزواجها

موقف غريب من معجبة بالفنان محمد عساف كاد أن يورطه بزواجها

غزة/الخليج 365/

روى الفنان الفلسطيني محمد عساف أغرب موقف تعرض له من معجبة، حيث أرادت توريطه في الزواج منها.

عساف قال إنه كان يقوم بالتوقيع للعديد من المعجبين والمعجبات، فقدمت إليه إحدى المعجبات ورقة ليوقع عليها، إلا أنه اكتشف أنها وثيقة زواج.

الفنان الفلسطيني أكد، خلال استضافته ببرنامج “شيري ستوديو” على قناة DMC أنه كاد أن يوقع على الوثيقة بالفعل نظرا للزحام الشديد حوله، إلا أنه انتبه في اللحظة الأخيرة.

ويستعد محمد عساف حاليا لإطلاق أغنية جديدة وهي قصيدة “على هذه الأرض مايستحق الحياة” للشاعر الكبير الراحل محمود درويش.