تراند اليوم : لماذا تحتاجها.. واحصل على شقة مجانا بإنجلترا

وكالات/ الخليج 365/

فرصة لا تتكرر كثيرا، أعلن مليونير منح شقة مفروشة بالكامل، قيمتها 120 ألف جنيه إسترليني (150 ألف دولار)، إلى شخص أو عائلة "مناسبة" بالمجان.

وقال ماركو روبنسون (48 عاما) إن الشقة تقع في مدينة بريستون، التابعة لمقاطعة لانكشير البريطانية، تضم 3 غرف نوم، ولا تخضع لأي رهن عقاري.

والمليونير روبنسون أب لطفلين، ويملك 150 منشأة في مختلف أنحاء العالم. وقال إنه يصور حاليا فيلما وثائقيا مع إحدى القنوات المحلية، مضيفا أنه سيتم تحديد الفائز خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وذكر: "الشخص أو الأشخاص الذين أرغب في أن يقطنوا بهذا المنزل، هم الذين يحتاجون فعلا إلى هذه الشقة، يحتاجون فعلا إلى الأمن والأمان.. لذلك سأعطيها للشخص المناسب"، وفق ما ذكر موقع "مترو".

وتابع قائلا "كما أعطاني بعض الناس الفرصة وساعدوني حتى بدأت أثق في نفسي، أريد أن أساعد أنا أيضا شخصا ما.. العثور على المرشحين للفوز بالمنزل لن يكون سهلا (..) بل مهمة صعبة للغاية".

ويشترط ماركو في المرشحين أن يكون عمرهم أكثر من 18 عاما، وأن يفسروا في فقرتين لماذا هم في الحاجة إلى هذا المنزل.