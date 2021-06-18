تراند اليوم : 8 اختراعات أنتجها طلبة جامعة بيرزيت

رام الله / الخليج 365

مع نهاية الفصل الدراسي، قدم طلبة في جامعة بيرزيت مشاريعهم وأبحاثهم، كان من أبرزها ثمانية مشاريع واختراعات علمية لافتة قدمها طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا ملفتة، من ضمنها روبوت لتنظيف الألواح الشمسية، وكسارة لخدمة المزارعين.

روبوت الشمس

تمكن الطالب مسلم البرغوثي من دائرة الميكانيك والميكاترونكس من تصميم روبوت ذكي يعمل على تنظيف اللوحات الشمسية، بإشراف أستاذ الدائرة أمير سدر. ويقول سدر: "هذا الروبوت يتميز بأداء مهمة التنظيف لجميع اللوحات الشمسية على الأسطح، بغض النظر عن شكلها أو حجمها"، مؤكدًا أنه تجاوز جميع الاختبارات بنجاح.

ويمكن الاستفادة من هذا التصميم لتنظيف محطات توليد الكهرباء عن طريق اللوحات الشمسية التي تزايد انتشارها في فلسطين مؤخرًا.

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كسارة زراعية

طور الطلبة سامح أبو غوش وصهيب منصور وباسل دلبح ومهدي السالم اختراع كسارة حجارة للأراضي الزراعية، بإشراف أستاذ دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس د.سامح أبو عواد‪‪.

‪‪‫المشروع أنجز بالشراكة مع شركة "نقب"، وبتمويل ودعم من مؤسسة النيزك.

و‫يمكن ربط الكسارة بالجرار الزراعي المستخدم في حراثة الاراضي حيث تستمد طاقتها منه، وهي قادرة على تفتيت الحجارة الكبيرة داخل الاراضي الزراعية، لتسهيل زراعتها.

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مشروعان لمراقبة المحتوى‪‪

قدمت طالبات من برنامج هندسة أنظمة الحاسوب، مشروعين لمراقبة المحتوى على الانترنت. في المشروع الأول، اخترعت الطالبات إسراء عليان، ووفاء ابو مخو، وإزدهار شنينة، نظاماً للمعلومات يخص المحتوى العربي، ويحاكي الزمن الحقيقي لكشف الإشاعات على شبكات التواصل الاجتماعي، بإشراف أستاذ هندسة الحاسوب د. محمد حسين، وطالب الدكتوراه من جامعة تولوز مهدي وشحة، المتخصص في شبكات التواصل الاجتماعي‪‪.

وقالت الطالبة أبو مخو إن شبكات التواصل الاجتماعي تُشكل بيئة خصبة لنمو الشائعات بسبب سهولة إنتاج المعلومات عليها وإعادة نشرها.

وأضافت "النظام الذي قدمنه يتعلق بكشف الشائعات ذات المحتوى العربي بسرعة.

وفي المشروع الثاني، صممت الطالبات ريم جازي ويارا غوادرة ودانيا شلة من دائرة هندسة الكهرباء والحاسوب في جامعة بيرزيت نظاماً آليّاً يعمل على تصفية التغريدات غير المرغوب بها أو الــ‪‪”spam‪”على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بإشراف أستاذ الدائرة د. محمد حسين، وطالب الدكتوراه في جامعة تولوز الفرنسية مهدي وشحة.

وقالت الطالبة جازي "إن بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، يسيئون للمحتوى من خلال نشر بعض المواضيع غير المرغوب بها، ومن هنا جاءت الضرورة لتصميم آلية تعمل على تصفية هذا المحتوى‪"‪.

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نفق في قطر‪‪

بادر طلبة دائرة الهندسة المدنية، مصعب مرقة ومحمد المصلح وعبد الحميد الميمي، لتقديم مشروع لدولة قطر، يهدف لإدارة الأعمال الإنشائية لنفق في مدينة لوسيل القطرية التي يتم بناؤها هناك.

أشرف على المشروع أستاذ الهندسة المدنية مصطفى عبد موسى والمهندس عماد حمدان من شركة‪‪ccc وتضمن إعداد خطة زمنية وفاتورة مفصلة لكافة أعمال البناء لهذا النفق الذي يبلغ طول 1500 متر ويتألف من أربعة مسالك، تتوسطها سكة حديد، وفيه محطات للقطار. ويهدف إلى التخفيف من الازدحامات والاكتظاظات المرورية.

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تنظيم المواصلات

تمكنت الطالبات سندس دحبور ويارا الشافي ورغد قطينة من تخصص هندسة الحاسوب والكهرباء من ابتكار نظام مواصلات ذكي لتنظيم حركة المركبات والأفراد في الشوارع العامة داخل المدن بشكل عام، بإشراف الأستاذ في دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب د. إياد طومار‪‪.

وقالت الطالبة الشافي إن هذا التصميم جاء لحل مشكلة اكتظاظ السكان والمركبات داخل المدن، ولتوفير حياة مريحة للمواطنين، وأوضحت أنه يعمل على استقبال حزم معلوماتية من السيارات المتحركة ضمن نطاق محدد، ويقوم بحساب عدد السيارات المتواجدة في كل شارع، ونتيجة لذلك، يتم التحكم بعمل الإشارات الضوئية بطريقة تعتمد على إعطاء الأولوية للشوارع الأكثر ازدحاما‪‪.

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طعامك على موبايلك

ابتكر الطالبان تامر جابر ومحمد سمري من دائرة علم الحاسوب تطبيقا ذكيا للهواتف النقالة يُمكن المستخدم من طلب الطعام باستخدام هاتفه النقال، بإشراف أستاذ الدائرة د. مجدي مفارجة‪‪.

وقال د. مفارجة إن التطبيق يسمح للزبون بطلب أي وجبة دون الحاجة لانتظار الموظف، مع إمكانية تعديل الطلب بإضافة أطباق جديدة أو حذفها، وذلك باستخدام الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة، وسيتم العمل على استخدامه في أحد المطاعم الفلسطينية قريباً‪‪.

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إنترنت موفر

تمكن الطلبة وسام زبن وجنين شهاب ولين حنّون من دائرة الهندسة الكهربائية والحاسوب من إنجاز مشروع بحثي بعنوان‪‪ "Greening of the Internet" الذي يهدف لتقليل استهلاك الطاقة عبر شبكات الإنترنت السلكية، بإشراف أستاذ هندسة الحاسوب د. محمد حسين‪‪.

وقالت الطالبة زبن إن المشروع يسعى لتقليل الطاقة المُستهلكة في الساعات التي يقل فيها معدل استخدام شبكة الإنترنت الكلي.

المصدر :" قدس دوم كوت"