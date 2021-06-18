تراند اليوم : " بر بحر" يثير غضب في أوساط فلسطينيي الداخل

وكالات/ الخليج 365

أثار غضب بعض المحافظين في أوساط مجتمعات فلسطينيي الداخل الذين وصفوا تصويره للمثلية الجنسية والنساء اللاتي يعيشن بمفردهن بعمل مهين.

"بر بحر" فيلم عن نساء من فلسطينيي الداخل يغادرن قراهن للإقامة في تل أبيب...

حصل الفيلم الذي قامت بإخراجه عربية وأنتجه يهودي على جائزة أفضل فيلم في مهرجان حيفا السينمائي الدولي في أكتوبر وحصل على جائزة في تورونتو , واستُقبل بحفاوة في سان سيباستيان مع تصويره لثلاث نساء يعشن في شقة واحدة في يافا أكثر المدن تحررا في إسرائيل.

وليلى محامية ومسلمة ليبرالية تحرص على السهر كل ليلة , سلمى من عائلة مسيحية تقليدية مثلية وتعمل نادلة في حانة, ونور هي طالبة كمبيوتر مسلمة ورعة قام خطيبها المسلم باغتصابها.

وقالت ميسلون حمود مخرجة الفيلم لرويترز "الفيلم هو قصة ثلاث صبايا فلسطينيات اللاتي يعشن بتل أبيب يواجهن المشاكل من مجتمعهن والعادات والتقاليد , هن اختاروا أن لا يعشن داخلها.

وأضافت "وبنفس الوقت يواجهن العنصرية اللي موجودة بتل أبيب لإلهن كفلسطينيات. ومن هذه الناحية مظلومات. فأردنا وضع هذه المواضيع الكثير مهمة لم تُطرح بهذا الفيلم."

ولفتت ميسلون إلى أن "الموجة اللي هسا (حاليا) عم بتصير هي موجة تاعت (تخص)جيل جديد وتاعت كثير ناس فنية وعندها شي تقول وهاد الجيل اللي بيرفع رأسه وبيستحيش (لا يخجل من) يحكي عن مواضيع اللي كان قبل يمكن شوية ما بينفعش نحكي فيها."

ودعت الرئاسة المحافظة لبلدية أم الفحم التي يتم تصويرها في الفيلم إلى مقاطعة الفيلم.

وقال عبد المنعم فؤاد المتحدث باسم مجلس بلدية أم الفحم"نحن مع الفن الهادف والأصيل وصاحب الرسالة وصاحب رسالة النقد للمظاهر السلبية في المجتمع. لكن في نفس الوقت نحن ضد الفيلم الذي يشوه المجتمع."

وقالت سنا جمالية التي تلعب دور سلمى في الفيلم إن الوقت حان كي يعالج المجتمع العربي المسألة التي تناولها الفيلم.

وتوقعت منى حوا التي لعبت دور ليلى في الفيلم هذا الانتقاد ولكنها قالت إن ذلك لم يقلقها وأن صنع هذا الفيلم تتطلب شجاعة ولكنها تشعر بأنها مقتنعة بأنه يعكس قدرا كبيرا من الحياة الواقعية في مجتمعها.