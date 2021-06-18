تراند اليوم : البشارات التي بشر الله بها المؤمنين

غزة/ الخليج 365/

البشارات التي بشر الله بها المؤمنين

أيها الأخوة الأكارم... من البشارات التي بشَّر الله بها المؤمنين الذين هُم مع الأنبياء والمرسلين:

﴿ نَجَّيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ ﴾

[ سورة هود: 58]

﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ ﴾

[ سورة التحريم: 8]

الله يبشر كل من كانوا مع الأنبياء بأن لهم الفوز والنجاة

دققوا في الآيات التي يبشر الله بها كل الذين كانوا مع الأنبياء بأن لهم

الفوز، بأن لهم النجاة، بأن لهم الحِفظ، بأن لهم التوفيق.

﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ ﴾

[ سورة التحريم: 8]

لا يخزيهم..

﴿ نَجَّيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ ﴾

[ سورة هود: 58]

﴿ نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَه﴾

[ سورة هود: 66]

كل نبيٍ دعا قومه، والتف حوله أناسٌ صدقوا دعوته، بل إن الله عز وجل يقول:

﴿ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ )

[ سورة المائدة: 12]

إذا كنتم مع النبي فإني معكم، وإذا كان الله معك فمن عليك؟

﴿ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَنا﴾

[ سورة المائدة: 12]

وإذا كان الله معك كنت من الفائزين، وكنت من الفالحين، وكنت من الموفَّقين، وكنتم من السُعداء في الدارين