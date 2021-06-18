تراند اليوم : طريقة عمل كبسة الدجاج

غزة / الخليج 365/

عندما أمل من الطبيخ التقليدي مع الأرز، ألجأ دائما إلى التجديد من خلال عمل أكلات عربية شهية مثل فتة الشاورما أو الكبسة السعودية. واليوم قررت أن أشارككم طريقة عمل كبسة الدجاج السعودية والتي بالتأكيد ستعجب كل أفراد عائلتك. فهي غنية بالنكهات ويمكنك إدخال ذوقك الشخصي في الأكل على الوصفة. إليك في السطور القادمة، طريقة عمل الكبسة السعودية بخطوات سهلة جدا.

مقادير كبسة الدجاج:

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

١ ثمرة جزر مبشور

١ ثمرة فلفل أخضر

٢ ثمرة بصل متوسطة الحجم

٢ كوب أرز بسمتي

١ ملعقة كبيرة ملح

١ ملعقة صغيرة فلفل أسود

١ ملعقة كبيرة كركم

٢ ملعقة كبيرة بهارات كبسة (متوفر عند العطار)

١ ملعقة كبيرة بهارات دجاج

٤ أكواب شوربة دجاج

١ ملعقة كبيرة صلصة طماطم

يمكنك إضافة القرنفل أو الفلفل الحار حسب الرغبة

طريقة عمل كبسة الدجاج:

١- اغسلي الأرز جيدا ثم انقعيه في الماء إلى أن تلاحظي زيادة حجم حباته.

٢- ضعي في قدر زيت الزيتون واضيفي إليه الجزر المبشور والبصل والفلفل الأخضر وقلبيهم حتى يتغير لونهم، ثم اضيفي إليهم الصلصة والملح والفلفل والبهارات والكركم.

٣- ضعي معهم الأرز بعد تصفيته من الماء وقلبي الخليط جيدا لمدة دقيقتين، ثم اسكبي الشوربة الساخنة واتركي الأزر على نار عالية حتى الغليان.

٤- بمجرد أن يبدأ الأزر في امتصاص الماء، اخفضي درجة الحرارة واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة حتى تمام النضج.

٥- قدمي أرز الكبسة مع قطع الدجاج المطهية بالطريقة المحببة لديك فوقه، سواء كاملة أو مقطعة إلى مكعبات.

ملحوظة: يمكنك أيضا إضافة المكسرات المتنوعة المحمصة إلى كبسة الدجاج لمذاق أطعم