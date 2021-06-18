تراند اليوم : طريقة عمل الفوندان

غزة/ الخليج 365/

طريقة عمل الفوندان

فوندان الليمون

المكونات : - ¼ كوب عصير ليمون حامض طازج - 120 غرام شوكولاتة بيضاء - 75 غرام زبدة - 50 غرام سكر - بشر 1 ليمونة حامضة - 3 صفار بيض - 3 بيض - 40 غرام دقيق - زبدة ونشا الذرة لتغليف القوالب - سكر بودرة مكونات صوص التوت الاحمر: - 2 علبة توت أحمر - ½ كوب سكر - ½ كوب ماء

طريقة التحضير

تذوب الزبدة والشوكولاتة البيضاء، يتركا ليبردا - يخفق البيض وصفار البيض والسكر وبشر الليمون الحامض حتى يصبح الخليط هشاً. يضاف عصير الليمون والدقيق وخليط الشوكولاتة ثم يقلبوا برفق حتى يختلطوا يدهن 12 قالب بالزبدة ويغلفوا بنشا الذرة نملئ القوالب بالخليط ثم يوضعوا في الثلاجة حتى يتماسك الخليط. توضع القوالب على الصينية وتخبز على درجة حراره 200 لمدة 10 دقائق حتى يصبح الفوندان ذهبي اللون ومنتفخاً. نخرجه من الفرن ويقلب على طبق التقديم سريعاً يضاف الصوص ويرش بالسكر البودرة. يقدم ساخناً

طريقة تحضير الصوص

يوضع الماء و التوت والسكر في قدر فوق نار متوسطة

يكثف الخليط إلى أن يصبح الى أن يصبح لزجاً ثم يترك ليبرد

فوندان التمر

المكونات

150 غرام زبدة

150 غرام معجون التمر (العجوه)

½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

3 صفار بيض

3 بيضات

40 غرام دقيق

50 غرام سكر

جبن الماسكربوني

قطر القيقب (صلصة الميبل)

زبدة ونشا الذرة لتغطية القوالب

مكونات الكريم انجليز

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 صفار بيض

25 غرام سكر

1 ملعقة صغيرة نشا الذرة

100 غرام معجون التمر

250 غرام كريمة خفق

طريقة التحضير

تدهن القوالب بالزبدة ثم تغلف بنشا الذرة. يسخن التمر مع الزبدة على نار متوسطة ليمتزجا ثم يترك الخليط ليبرد. يخفق صفار البيض مع البيض والسكر والحبهان حتى يصبح الخليط خفيف. ينخل الدقيق و يضاف إلى خليط البيض ويقلب يقلب الخليط مع خليط التمر. يصب الخليط في القوالب ويوضع بالثلاجة ليتماسك. يخبز الفوندان على درجة مئوية 200 لمدة 10 دقائق يقلب على طبق التقديم يقدم ساخناً مع كريم أنجليز التمر وقطر القيقب والمسكاربوني

طريقة تحضير الكريم انجليز

يخفق صفار البيض و السكر و الفانيليا وحتى يصبح الخليط فاتح اللون وقشدي - يضاف نشا الذرة ويستمر الخفق. - نضع الكريمة على النار حتى درجة الغليان ثم يصب نصفها فوق صفار البيض ويخفقا جيدا. - يعاد الخليط إلى القدر مع الإستمرار في التقليب على نار متوسطة ويرفع قبل الغليان. - يضاف معجون التمر ويخفق مع الكريم أنجليز - يبرد سريعاً فوق وعاء به ماء مثلج.