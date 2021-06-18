تراند اليوم : طريقة عمل الفوندان

غزة/ الخليج 365/
طريقة عمل الفوندان
فوندان الليمون
المكونات : - ¼ كوب عصير ليمون حامض طازج - 120 غرام شوكولاتة بيضاء - 75 غرام زبدة - 50 غرام سكر - بشر 1 ليمونة حامضة - 3 صفار بيض - 3 بيض - 40 غرام دقيق - زبدة ونشا الذرة لتغليف القوالب - سكر بودرة مكونات صوص التوت الاحمر: - 2 علبة توت أحمر - ½ كوب سكر - ½ كوب ماء
طريقة التحضير
- تذوب الزبدة والشوكولاتة البيضاء، يتركا ليبردا - يخفق البيض وصفار البيض والسكر وبشر الليمون الحامض حتى يصبح الخليط هشاً.
- يضاف عصير الليمون والدقيق وخليط الشوكولاتة ثم يقلبوا برفق حتى يختلطوا
- يدهن 12 قالب بالزبدة ويغلفوا بنشا الذرة
- نملئ القوالب بالخليط ثم يوضعوا في الثلاجة حتى يتماسك الخليط.
- توضع القوالب على الصينية وتخبز على درجة حراره 200 لمدة 10 دقائق حتى يصبح الفوندان ذهبي اللون ومنتفخاً.
- نخرجه من الفرن ويقلب على طبق التقديم سريعاً
- يضاف الصوص ويرش بالسكر البودرة. يقدم ساخناً
طريقة تحضير الصوص
- يوضع الماء و التوت والسكر في قدر فوق نار متوسطة
- يكثف الخليط إلى أن يصبح الى أن يصبح لزجاً ثم يترك ليبرد
- فوندان التمر
المكونات
150 غرام زبدة
150 غرام معجون التمر (العجوه)
½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون
3 صفار بيض
3 بيضات
40 غرام دقيق
50 غرام سكر
جبن الماسكربوني
قطر القيقب (صلصة الميبل)
زبدة ونشا الذرة لتغطية القوالب
مكونات الكريم انجليز
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 3 صفار بيض
- 25 غرام سكر
- 1 ملعقة صغيرة نشا الذرة
- 100 غرام معجون التمر
- 250 غرام كريمة خفق
طريقة التحضير
- تدهن القوالب بالزبدة ثم تغلف بنشا الذرة.
- يسخن التمر مع الزبدة على نار متوسطة ليمتزجا ثم يترك الخليط ليبرد.
- يخفق صفار البيض مع البيض والسكر والحبهان حتى يصبح الخليط خفيف.
- ينخل الدقيق و يضاف إلى خليط البيض ويقلب
- يقلب الخليط مع خليط التمر.
- يصب الخليط في القوالب ويوضع بالثلاجة ليتماسك.
- يخبز الفوندان على درجة مئوية 200 لمدة 10 دقائق
- يقلب على طبق التقديم
- يقدم ساخناً مع كريم أنجليز التمر وقطر القيقب والمسكاربوني
طريقة تحضير الكريم انجليز
يخفق صفار البيض و السكر و الفانيليا وحتى يصبح الخليط فاتح اللون وقشدي - يضاف نشا الذرة ويستمر الخفق. - نضع الكريمة على النار حتى درجة الغليان ثم يصب نصفها فوق صفار البيض ويخفقا جيدا. - يعاد الخليط إلى القدر مع الإستمرار في التقليب على نار متوسطة ويرفع قبل الغليان. - يضاف معجون التمر ويخفق مع الكريم أنجليز - يبرد سريعاً فوق وعاء به ماء مثلج.