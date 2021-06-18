تراند اليوم : ماهي فوائد الجوز الأمريكي للنساء

غزة/ الخليج 365/

فوائد الجوز الأمريكي للنساء

فوائد الجوز الأمريكي أو ( البقان ) هو نوع من الشجر يعود موطنه الأول للولايات المتحدة، ويزرع الآن في جميع أنحاء العالم، وقد عُرف جوز هذا الشجر باسم جوز البقان .

القيمة الغذائية

البقان غني بالنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والثيامين والفوسفور والزنك والحديد والبروتين والألياف

جوز البقان غني بالفينولات الكلية والبروانثوسيانيدينس والفلافونيدات والتوكوفيرول جاما والكاروتين والكريبتوزانثين واللوتين والزياكسانثين .

الفوائد الصحية لجوز البقان عند النساء

أظهرت الدراسات انخفاض الكولسترول الضار والدهون الثلاثية بعد تناول البقان، كما ويقلل الأمراض القلبية الوعائية والتاجية عند النساء خصوصاً .

سرطان الثدي

البقان غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، مع المواد المضادة للأكسدة لمنع مرض الثدي (الكيسي الليفي) وسرطان الثدي .

مضادات الأكسدة

متعدد الفينول بالبقان يعمل كمضاد للأكسدة ضد السرطانات وارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين والسكري، وإن غنى البقان بفيتامين(E) يجعله يحارب الجذور الحرة

يمنع السكتة الدماغية

فيتامين(E) بالبقان يمنع أكسد الــ(LDL) المسبب لتصلب الشرايين، وقد أظهرت الدراسات قدرة هذا الفيتامين على تخفيض خطر السكتة الدماغية، إذا ماتم تناوله تحت استشارة الطبيب لأن زيادة فيتامين(E ) قد تؤدي للنزيف .

فقدان الوزن

إن اتباع حمية معتدلة الدهون تساعد على خسارة ​​الوزن في محيط الخصر، لذلك يعتبر البقان مناسباً لحمية النساء باحتوائه 70٪ من الدهون، كما ويدعم البقان الشبع فلا يحدث الإفراط بالوجبات .

دعم الجهاز الهضمي

البقان غني بالألياف المطهرة للجهاز الهضمي لمنع الإمساك، وتحسين أداء الأمعاء، وتجنب البواسير وسرطان القولون والتهابه .

منع هشاشة العظام

البقان غني بالفوسفور لتعزيز صحة الأسنان، وزيادة كثافة المعادن بالعظام، وكما ويساعد على إصلاح الخلايا والأنسجة .

يدعم الجهاز العصبي

المنغنيز بالبقان ضروري للعمل الدماغي العصبي بشكل طبيعي، ويساهم في حماية الخلايا العصبية من خطر الجذور الحرة، كما ويساعد المنغنيز على تكوين الأنسجة الضامة، والهرمونات الجنسية .

البشرة والشعر

إن فيتامين(E)(A) والزنك بالبقان يعزز صحة الشعر ويجعل البشرة ناصعة .

و إن دهون البقان تجعل البشرة ناعمة ونضرة لمكافحة التجاعيد والجفاف .

تحذيرات

البقان غني بالجاما توكوفيرول وفيتامين(E) المرتبطان بظواهر الاضطرابات التنفسية وانخفاض وظائف الرئة، لإصابة بعض الناس بحساسية البقان.