أسرار التكنولوجيا المستخدمة في تطوير ألعاب الإنترنت

تعد صناعة الألعاب عبر الإنترنت واحدة من أكبر الصناعات في السوق في الوقت الحالي، وفي واقع الأمر فإن مجتمع الألعاب عبر الإنترنت أكبر مما يمكن أن نتخيله، ومع مرور السنين تجاوزت تجارب الألعاب التوقعات بفضل المزيد من التقدم التكنولوجي.

صدق أو لا تصدق، تعتبر التكنولوجيا الآن الحمض النووي وراء صناعة الألعاب عبر الإنترنت، إذ أن وراء كل لعبة رائعة مزيج معقد من بطاقات الرسوم والمعالجات ومجموعة كاملة من الرموز التي تضمن وقت تشغيل سلس.

لإعطائك فكرة، إليك بعض التقنيات المستخدمة في الألعاب عبر الإنترنت:

تكنولوجيا الهاتف المحمول

لا شك أن الهواتف المحمولة تلعب دورًا كبيرًا في حياتنا اليومية، مع هذا ، استفادت معظم شركات الألعاب من هذه الميزة وجعلت ألعابها متاحة على الهواتف المحمولة. في الواقع ، يمكنك لعب جميع أنواع ألعاب المقامرة المختلفة وقتما تشاء. فقط تأكد من وجود اتصال ثابت بالإنترنت.

بصمة الوجه

قد لا يكون الأمر واضحًا ولكن العديد من الألعاب تستخدم التعرف على الوجه أو المسح ثلاثي الأبعاد لتسهيل الوصول إليها. في بعض الحالات ، يتم استخدامه لإنشاء صورة رمزية تشبهك. يسمح هذا أيضًا لمطوري اللعبة بإنشاء صور رمزية يمكنها إظهار مشاعر مختلفة.

بلوكشين

لا يتم استخدام Blockchain و cryptocurrency للتداول فقط. تعتبر الآن واحدة من أكثر طرق الدفع شيوعًا خاصة إذا كنت تلعب عبر الإنترنت. blockchain عبارة عن دفتر أستاذ موزع مقاوم للعبث حيث يتم تسجيل جميع معاملات التشفير. إن الشيء الرائع في استخدام العملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC) هو أنه يضمن معاملات سريعة ومجهولة وآمنة.

يتم استخدام blockchain أيضًا كوسيط حيث يمكن للاعبين إرسال واستقبال عناصر نادرة داخل اللعبة بشكل مجهول. يمكن أن يكون أيضًا بمثابة تخزين لهواة الألعاب الذين استثمروا مبلغًا ضخمًا من المال في الألعاب عبر الإنترنت. لا داعي للقلق لأن blockchain يتعرف عليك كمالك وحيد للعناصر.

أجهزة وبرامج الألعاب

للعب اللعبة من أي مكان في العالم ، يتم استخدام خادم مركزي واحد على الأقل مع مجموعات من الأجهزة لإبقائها قيد التشغيل. يتم إنشاء معظم الألعاب عبر الإنترنت من خلال لغات البرمجة Python أو C ++. تتطلب هذه المطورين ذوي المهارات العالية للتأكد من أن اللعبة ستعمل بسلاسة. يتم أيضًا استخدام برامج مثل Photoshop و Visual Studio و ZBrush.

أحد أصعب أجزاء الألعاب عبر الإنترنت هو إنشاء اتصال مستقر بشكل لا يصدق حتى لو كان هناك عدد كبير من الأشخاص يلعبون من مواقع مختلفة. تستخدم معظم هذه الألعاب شبكة متطورة من برامج البث للتأكد من أن اللعبة تحدث في الوقت الفعلي. في حالة وجود أموال حقيقية ، يتم إضافة برنامج تشفير.

ألعاب الواقع المعزز والافتراضي (المحاكاة)

ألعاب AR و ألعاب VR هي شيء كان موجودًا على مدار السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك ، فإن معظم مطوري الألعاب يبتكرون باستمرار ميزات جديدة لتوفير تجربة ألعاب AR / VR رائعة. في الواقع ، هناك بعض الألعاب التي تتيح لك ممارسة ألعاب محاكاة الحياة. بفضل رسوماتها عالية الجودة ، قد يكون من الصعب التمييز بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي.

شاشة عالية الوضوح

من أبرز ميزات ألعاب الفيديو أنها تأتي دائمًا بشاشة عالية الدقة. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل معظم أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة مزودة بميزة Ultra 4K. على الرغم من أنه يمكن أن يكون باهظ الثمن ، لا يزال هناك الكثير من المتحمسين المستعدين للاستثمار لضمان ألعاب عالية الجودة.