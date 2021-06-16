شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق كم بلغ أجر أحمد زكي في فيلم "استاكوزا" .. رقم صادم !! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يعد الفنان أحمد زكي واحد من أهم فنانين الوسط الفني، تميز بقدرته على تجسيد الشخصيات وكثيرًا ما ضرب زملاؤه بالعمل أثناء تمثيله المشاهد العنيفة ضربا حقيقيًا، عرف بموهبته الكبيرة في التقليد وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان آخر عمل سينمائي له هو فيلم "حليم" والذي لم يقدر له أن يكمل جميع مشاهده وقلم ابنه بتمثيل ما تبقى له من مشاهد.. تفاصيل عن حياة الفنان "أحمد زكي" ومسيرته الفنية وأجره الذي اقتضاه في فيلم "استاكوزا" كل ذلك سنعرضه في السطور القادمة.

مسيرة "أحمد زكي" الفنية

تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز وكان ذلك عام ١٩٧٣، وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية بمختلف الشخصيات الرومانسية و الهزلية و المأساوية.

وكان أول عمل مسرحي شارك به هو مسرحية "مرحبًا شبلي" بدور بسيط وبعد ذلك توالت أعماله المسرحية منها "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت"، وشارك بالعديد من الأعمال السنيمائية منها "أبناء الصمت، نذور، صانع النجوم، وراء الشمس، اسكندرية ليه، الباطنية، طائر على الطريق، عيون لا تنام، الاحتياط واجب، درب الهوا، المدمن، الليلة الموعودة".

وتابع "سعد اليتيم، شادر السمك، البداية، ولاد الايه، البيضة والحجر، الامبراطور، الراعي والنساء، مستر كاراتيه، سواق الهانم، الرجل التالت، استاكوزا، هستيريا، ارض الخوف، البطل، حليم، انا لا أكذب ولكني أتجمل، ابو الدهب"، وشارك أيضًا بالعديد من الأعمال التليفزيونية "الأيام، هو وهي، من أجل ولدي، نهر الملح، الا الدمعة الحزينة".

أجر الفنان "أحمد زكي" في فيلم استاكوزا

يعتبر الفنان "احمد زكي" من كبار فناني السينما العربية، وتاريخه حافل بالأعمال الفنية وعلى الرغم من ذلك لم تكن تتعدى أجوره مئات الآلاف كما يظن البعض، وفي ذلك تؤكد رسائل الشركات المنتجة لأفلام الفنان الراحل "أحمد زكي" الموجهة للضرائب والتي بينت الأجور التي كان يتقاضاها "احمد زكي".

وصرحت الجهة المنتجة بأن "أحمد زكي" تقاضى عن فيلم "استاكوزا" الذي شارك به عام ١٩٩٥ أجرًا يقدر ب ٨٠٠٠٠ جنيه وقد تم خصم ٨٠٠٠ قيمة الضرائب المستحقة، وكان هذا الفيلم بطولة "احمد زكي، رغدة، دينا، ممدوح وافي، حسين الإمام".