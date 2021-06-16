تراند اليوم : بالصور.. أكبر بيت أزياء في العالم تطلق مجموعة لأزياء المحجبات

وكالات / مشرق نيوز

أطلق أكبر بيت أزياء في العالم، الإيطالي "دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana"، مؤخراً مجموعته الأولى لأزياء المحجبات.

وضمت المجموعة 14 طقماً، تقع معظم ألوانها بين درجات الأبيض والأسود والبيج، فيما تتزين بقطع من الدانتيل الأبيض والأسود مع رسومات الزهور والليمون، بحسب موقع "Style".

ولاقت هذه الخطوة قبولاً واسعاً من قبل متابعي أخبار هذه العلامة الراقية، وكذلك من قبل عملاءها في منطقة الشرق الأوسط، وهم من بدأت تهتم "دولتشي آند غابانا" بإرضائهم بشكل ملحوظ وعلى نطاق واسع.

يشار الى أن التصاميم متاحة للبيع في محلات "دولتشي آند غابانا" في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكذلك في ميلانو وميونيخ وباريس ولندن.

ويشار الى أن "دولتشي آند غابانا" ليست أول علامة تجارية للأزياء التي تخصص من أزيائها للنساء المسلمات المحجبات، حيث أطلق في العام الماضي كل من H&M وUniglo، حملات محدودة للمحجبات، وتشير الإحصاءات العالمية أن هنالك نحو 800 مليون امرأة مسلمة حول العالم.

وكان معدل إنفاق المتسوقين المسلمين على الملابس والأحذية في العام 2013 وفقا لتقرير أعدته رويترز قد بلغ 226 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم الى 488 مليار دولار بحلول العام 2019 في الشرق الأوسط تحديدا على البضاعة الشخصية الكمالية مثل أزياء "دولتشي أند غابانا"، الأمر الذي سيؤثر على الأسواق العربية.