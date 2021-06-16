تراند اليوم : طريقة عمل حساء الكرفس مع الرقائق

*المقادير:

ملاحظة: (هذه الرقائق تصلح لتكون بديلاً لذيذاً عن البطاطا المقلية أو الوجبات الخفيفة المالحة، ويمكن أن تُستخدَم أيضاً لوصفاتٍ أخرى)

- 2 من حبات الكرفس تزن الواحدة منها حوالي 600 غرام على أن تُقشر وتقطع منها شرائح بوزن 150غرام للرقائق ويفرم الباقي منها ليُضاف إلى الحساء.

- حزمة من الكستناء المطبوخة بوزن 200 غرام محفوظة Vacuum

- 2 من حبات البطاطا الكبيرة(مقشرة ومفرومة)

- ليتر من الزيت النباتي للقلي

- 1 بصلة كبيرة، بوزن 225 غرام تقريباً، مقطعة إلى شرائح ناعمة

- 50 غرام من الزبدة غير المملحة

- علبة كريم للخفق بوزن 284 مل

- جوزة الطيب المبشور الطازج

- الملح والفلفل الأسود المطحون الطازج

*للإضافة عند التقديم:

- 1 حفنة صغيرة من الثوم المعمِّر، مفرومة فرماً ناعماً، أو 8 أوراق من الكرفس / أو الكراث المقلية

- القليل من برش جوزة الطيب الطازج



*طريقة التحضير:

قشري الكرفس ونظفيه من كل ما علق به من أوساخ قرب الجذور. ثم اقطعي رقائق الكرفس. ويفضل استخدام نوع الشفرة الأفقية بتنفيذ قطع الشرائح الرقيقة التي يجب قطعها من أعلى إلى أسفل الكرفس. سوف تحتاجين حوالي 150 غرام للشرائح. ثم يُقطَع الباقي من كمية الكرفس إلى قطع بحجم حوالي 3 سم للحساء.

يُحمّى الزيت في المقلاة العميقة والعريضة، إلى حرارة 160 درجة مئوية، بحيث تتحول قطعة الخبز الى اللون الذهبي بحرارة الزيت خلال 45ثانية. هذه هي درجة الحرارة المثالية، فإن كانت أدنى ستمتص الرقائق الكثير من الزيت، وإن كانت أعلى ستصبح هشة بلون بني غير جذّاب. إقلي حلقات الكرفس على دفعتين، مع ضرورة التأكد من حرارة الزيت قبل وضع الدفعة الثانية. فكل دفعة من الرقائق ستستغرق حوالي 6-8 دقائق، لتكتسب اللون البني الذهبي بالتساوي. عندما تُصبِح رقائق الكرفس جاهزة، بلونها البني الذهبي وقد اختفى الزيت عن سطحها تقريباً، تُنقَل إلى لوحة مبطنة بورق المطبخ لتمتص فائض الزيت، ورشي عليها القليل من الملح وضعيها جانباً في مكانٍ جاف.



*تحضير الحساء:

ضعي البصل المفروم في قدرٍ كبير مع الزبدة لمدة 5 دقائق حتى تُصبح طرية، ولا تتركيها حتى تتلوّن. ثم، أضيفي الكرفس المفروم والبطاطا والكستناء، وصبّي فوقها ما يعادل 1.3 لتر من الماء واتركيها حتى تصل لنقطة الغليان.

عندها دعيها على نارٍ متوسطة لتنضج عند نقطة الغليان مكشوفة بدون غطاء لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يُصبِح الكرفس ليناً وقابلاً للقطع بسهولة. أضيفي بعض الماء إن كان قد تبخر إلى ما دون مستوى الكرفس. ثم، أضيفي الكريم المخفوق(القشدة). وأعيديه للغليان.

الآن، إرفعيه عن النار وذوّبي الحساء على دفعات في مصفاة ليصبح ناعماً تماماً. أو اضربيه في الخلاّط، وإذا كان سميكاً جداً، أضيفي بعض الماء الساخن قليلاً. وبما أن هذا الحساء لا يحتوي على المرقة، فعليكي أن تكوني سخية بإضافة التوابل من الملح والفلفل الأسود وبرش جوزة الطيب االطازج. ثم ضعيها جانباً لحين الحاجة إليها، في حال لم تقدميها مباشرةً.

*طريقة التقديم:

عند تسخينن الحساء، يُوضع في أطباقٍ دافئة ويرش مع الثوم المعمر (أو أوراق الكرفس، أو الكراث المقلي) والقليل من برش جوزة الطيب الطازج، ويُقدّم مع رقائق الكرفس.