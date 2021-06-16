تراند اليوم : طريقة عمل الملفوف المقلي بالفاصولياء واللحم



*المقادير:

• 200 غرام من القمح(Spelt grains) مطبوخة وفقاً للتعليمات على الحزمة

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• 500 غرام سافوي الملفوف(Savoy)، مقطعة إلى شرائح رقيقة

• 1 حبة فلفل أحمر، مقطعة إلى شرائح

• 250 غرام من الفاصوليا الخضراء (يمكن استخدامها مجمدة)

• 2 ملعقتان كبيرتان من زيت بذور اللفت

• 400 غرام من لحم البقر المفروم

• ماء مالح

• 2 سم قطعة من الزنجبيل، مسحوقة

• 2-3 فصوص من الثوم، مسحونة

• 1 عصير حبة كبيرة من الليمون الحامض

• 2 ملعقتان كبيرتان من زيت بذور اللفت

• 2 ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا

• 2 ملعقتان صغيرتان من العسل السائل

• 1 باقة من البقدونس أو الكزبرة

*طريقة التحضير:

- إجمعي الزنجبيل، والثوم، وعصير الليمون، البقدونس (أو الكزبرة) وفول الصويا والعسل في وعاء واخلطيهم جيداً.

- سخني وعاء الطبخ جيداً وصبّي فيه ملعقة كبيرة من النفط.

- ضعي اللحم في المقلاة وقلبيه باستمرار حتى ينضج وصبّي عليه الماء المملح.

- إرفعي اللحم وضعيه على طبق جانباً.

- صب 1 ملعقة كبيرة زيت في المقلاة وأضيفي الملفوف والفاصولياء والفلفل واطهى لمدة 2-3 دقائق، مع التحريك.

- الآن أضيفي حبات القمح(Spelt grains) المطبوخة حسب وصفتها واستمري بالتحريك والقلي لمدة دقيقة أو نحو ذلك.

*طريقة التقديم:

أضيفي مزيج البقدونس أو الكزبرة واخلطيهم، وأعيدي اللحم إلى الطبق. إضبطي التوابل مع بعض صلصة الصويا وقدمي الطبق مع بعض الخبز المحمّص.