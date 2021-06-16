تراند اليوم : طريقة عمل الملفوف المقلي بالفاصولياء واللحم

*المقادير:
• 200 غرام من القمح(Spelt grains) مطبوخة وفقاً للتعليمات على الحزمة
• 1 ملعقة صغيرة ملح
• 500 غرام سافوي الملفوف(Savoy)، مقطعة إلى شرائح رقيقة
• 1 حبة فلفل أحمر، مقطعة إلى شرائح
• 250 غرام من الفاصوليا الخضراء (يمكن استخدامها مجمدة)
• 2 ملعقتان كبيرتان من زيت بذور اللفت
• 400 غرام من لحم البقر المفروم
• ماء مالح
• 2 سم قطعة من الزنجبيل، مسحوقة
• 2-3 فصوص من الثوم، مسحونة
• 1 عصير حبة كبيرة من الليمون الحامض
• 2 ملعقتان كبيرتان من زيت بذور اللفت
• 2 ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا
• 2 ملعقتان صغيرتان من العسل السائل
• 1 باقة من البقدونس أو الكزبرة
*طريقة التحضير:
- إجمعي الزنجبيل، والثوم، وعصير الليمون، البقدونس (أو الكزبرة) وفول الصويا والعسل في وعاء واخلطيهم جيداً.
- سخني وعاء الطبخ جيداً وصبّي فيه ملعقة كبيرة من النفط.
- ضعي اللحم في المقلاة وقلبيه باستمرار حتى ينضج وصبّي عليه الماء المملح.
- إرفعي اللحم وضعيه على طبق جانباً.
- صب 1 ملعقة كبيرة زيت في المقلاة وأضيفي الملفوف والفاصولياء والفلفل واطهى لمدة 2-3 دقائق، مع التحريك.
- الآن أضيفي حبات القمح(Spelt grains) المطبوخة حسب وصفتها واستمري بالتحريك والقلي لمدة دقيقة أو نحو ذلك.
*طريقة التقديم:
أضيفي مزيج البقدونس أو الكزبرة واخلطيهم، وأعيدي اللحم إلى الطبق. إضبطي التوابل مع بعض صلصة الصويا وقدمي الطبق مع بعض الخبز المحمّص.