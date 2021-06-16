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تراند اليوم : طريقة عمل الملفوف المقلي بالفاصولياء واللحم

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*المقادير:

• 200 غرام من القمح(Spelt grains) مطبوخة وفقاً للتعليمات على الحزمة
• 1 ملعقة صغيرة ملح
• 500 غرام سافوي الملفوف(Savoy)، مقطعة إلى شرائح رقيقة
• 1 حبة فلفل أحمر، مقطعة إلى شرائح
• 250 غرام من الفاصوليا الخضراء (يمكن استخدامها مجمدة)
• 2 ملعقتان كبيرتان من زيت بذور اللفت
• 400 غرام من لحم البقر المفروم
• ماء مالح
• 2 سم قطعة من الزنجبيل، مسحوقة
• 2-3 فصوص من الثوم، مسحونة
• 1 عصير حبة كبيرة من الليمون الحامض
• 2 ملعقتان كبيرتان من زيت بذور اللفت
• 2 ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا
• 2 ملعقتان صغيرتان من العسل السائل
• 1 باقة من البقدونس أو الكزبرة

*طريقة التحضير:
- إجمعي الزنجبيل، والثوم، وعصير الليمون، البقدونس (أو الكزبرة) وفول الصويا والعسل في وعاء واخلطيهم جيداً.
- سخني وعاء الطبخ جيداً وصبّي فيه  ملعقة كبيرة من النفط.
- ضعي اللحم في المقلاة وقلبيه باستمرار حتى ينضج وصبّي عليه الماء المملح.
- إرفعي اللحم وضعيه على طبق جانباً.
- صب 1 ملعقة كبيرة زيت في المقلاة وأضيفي الملفوف والفاصولياء والفلفل واطهى لمدة 2-3 دقائق، مع التحريك.
- الآن أضيفي حبات القمح(Spelt grains) المطبوخة حسب وصفتها واستمري بالتحريك والقلي لمدة دقيقة أو نحو ذلك.

*طريقة التقديم:
 أضيفي مزيج البقدونس أو الكزبرة واخلطيهم، وأعيدي اللحم إلى الطبق. إضبطي التوابل مع بعض صلصة الصويا وقدمي الطبق مع بعض الخبز المحمّص. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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