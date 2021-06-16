تراند اليوم : أول فندق "ديجتال" في لندن

تجربة مثيرة أن تقضي ليلة في فندق "الهاب" في لندن، فهو يدار كله " بالديجتال" ، انه من نوعية فنادق الكبسولة اليابانية التي بدأت تنتشر في العديد من الدول، فغرفة الفندق بالكاد تكفي لفرد واحد .

مجموعة برمير ان" Premier Inn" البريطانية هي التي تشرف علي هذا النوع من الفنادق التي افتتح فرعها الأول في وسط لندن منذ شهرتقريبا، في حين أنها تخطط الآن لافتتاح فندق آخر في ألمانيا وإيطاليا، وربما قد تفتتح فندقا لها أيضا في دبي وفق ما تقوله رئيسة قسم الدعاية في المجموعة، فهي دائمة التطوير وتوسيع الاستثمار، وتقدر عدد فنادقها في انجلترا وحدها 700 فندقا، أما في المنطقة العربية فهي تمتلك 6 فنادق في الخليج 3 منها في دبي، و2 في أبوظبي، وواحد في الشارقة.

عالم الفندقة في لندن والاهتمام بإسكان السائح بأقل التكاليف وأفضل الخدمات في مدينة عالية التكاليف هي سياسة تتبعها تلك المجموعة المميزة ، يصحبنا مدير فندق "هاب" الديجتالي في وسط العاصمة البريطانية للتعرف علي الفندق، كل شئ فيه "ديجتال" ستضع برنامجا علي الموبيل ويمكن من خلاله التحكم في كل شئ في غرفتك منذ أول الحجز علي الإنترنت الي أن تدخل الفندق، لن تتعامل مع موظفي الاستقبال كالعادة ، كل شء سيكون اتوماتيكيا، فبعد التسجيل في موقع الفندق على الانترنت..

ستجد في مدخله أربع آلات اتوماتيكية تمنحك كارت بعد أن تضع بطاقتك الائتمانية وجواز سفرك، سيتم فتح غرفة الفندق بالكارت وكل شئ في الغرفة ديجتال شاشات كبيرة تغطي الجدران ستري التليفزيون وستتعرف علي كيفية العيش في الفندق كل ذلك علي برنامج الموبيل الذي سيمنحك التحكم في الغرفة ..انه سيعمل "ريموت " يتحكم في كل شئ مثل فتح التليفزيون، البحث في الانترنت، فتح النور وخفضه التحكم في الموسيقي الشراء معرفة اماكن التسوق خريطة لندن ، كل شئ يحتاجه السائح من معرفة سيجده بالتاكيد مع سرعة انترنت فائقة .

الفندق هوعلى غرار فنادق الكبسولة اليابانية ذات الحجرة المضغوطة التي لا تسمح إلا بسرير واحد بالكاد، وفندق لندن يعتبر أول فنادق الديجتال في أوروبا، الحجرة مثيرة للغاية ليس فيها سوى السرير، ودورة المياه، شاشة التلفزيون الذكي معلقة علي جدار السرير، وليس هناك لا دولاب، ولا مكتب.. والكرسي الوحيد صغيرللغاية.

الفكرة في أساسها كما يقول مدير الفندق مخصصة للناس ورجال الأعمال الذين يقضون يومهم بالخارج ولا يبحثون إلا عن المبيت في سرير مريح، وكما يقول مدير الفندق إن هذا يصلح فقط في المدن الكبري التي يزورها رجال أعمال هم في حاجة فقط إلى سرير للنوم وشاشة تليفزيون وانترنت فائق السرعة .

الفكرة ناجحة في لندن لأنها مدينة المال والأعمال في أوروبا ، ومطار هيثرو واحد من أكبر مطارات العالم ، وحركة السياحة الى لندن نشيطة للغاية ويزورها حوالي 7 ملايين سائح في العام .