تراند اليوم : منخفضات جوية تضرب البلاد اعتباراً من الإثنين

وكالات/ الخليج 365

تُشير الخرائط الجوية المُستلمة لدى موقع طقس الوطن، إلى احتمالية عالية لهبوط حوض بارد - مُنخفض في الطبقات العليا - الى منطقة شرق البحر الابيض المتوسط اعتباراً من الاثنين المُقبل، ويُتوقع أن يتموضع فوق المنطقة لفترة زمنية طويلة نسبياً، ونتيجة ً لذلك، يُتوقع تشكل عدة مُنخفضات جوية، مصحوبة بجبهات هوائية باردة وباردة جداً، ومُترافقة بأمطار ورياح قوية وعواصف رعدية وربما ثلوج - لا تفاصيل حول قوتها ومدى شمولها الى اللحظة .

وفيما يخص الثلوج، لا تزال المُعطيات مُشوشة وغير واضحة، إلّا أن النظام الجوي العام سيكون بارد بما يكفي لتولّد جبهة أو جبهات هوائية قطبية على فترات خلال فترة تأثير المُنخفضات الجوية، وبالتالي ترتفع فرص تساقط الثلوج بين 19-24 من الشهر الحالي بإذن الله.

ويأتي التفاؤل بوصول هذه المُنخفضات على اثر توقع انهيار سلسلة العواصف العنيفة التي تضرب غرب أوروبا خلال الايام المُقبلة، حيث يحل مرتفع جوي شامل في طبقات الجو كافة في غرب القارة وشمال افريقيا ويمتد لاحقاً الى وسط اوروبا، ما يجعل مسار الكتل الهوائية الباردة وتدفقها باتجاه جنوب شرق اوروبا وبلاد الشام.

وحول تفاصيل الحالة الجوية خلال الايام القادمة، تسود اجواء مستقرة متزامنة مع حرارة مُرتفعة اليوم وغداً في مختلف المناطق، فيما تنخفض يومي الخميس والجمعة، وتتشكل اجواء غير مستقرة، مترافقة بهطول زخات محلية من الأمطار بإذن الله على بعض المناطق.

وتعود درجات الحرارة للارتفاع يومي السبت والأحد، وذلك بفعل وصول كتلة هوائية دافئة في مقدمة أجواء باردة عاصفة مُصاحبة لمنخفض جوي متدحرج يُحتمل أن يصل البلاد اعتباراً من الاثنين المُقبل بإذن الله.