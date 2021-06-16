تراند اليوم : طريقة عمل سلطة المعكرونة

إليكم المقادير مع طريقة التحضير:



*المقادير:

- 300g من المعكرونة، يفضل نوع الـ"فاسيلي" في هذه الحالة، تُطهي وفقا للتعليمات على العلبة

- مزيج 50g من المكسرات المحمّصة والحبوب (بذور عباد الشمس وبذور اليقطين، الكاجو)

- 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- 500g، من الطماطم الكرزية الصغيرة (Cherry tomatoes) تُقطع إلى النصف

- 1/2 بصلة حمراء، مقطعة إلى شرائح

- 50 غرام من جبن بارما، المبشور

- 80g من السجق الحار الإيطالي، مقطع إلى شرائح

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- 3 ملاعق كبيرة من الخل

- 1 علبة الحمص

- 2 البصل الأخضر، مقطع إلى شرائح

- ملح وفلفل

طريقة التحضير:

إضغطي على الطماطم الكرزية(البندورة الصغيرة) المقسومة إلى النصف لتحصلي على عصارتهم. ضعيهم في وعاء واخلطيهم مع زيت الزيتون والخل والبصل الأحمر، برش جبن الـ"بارما"، السجق، والمكسرات، والبصل الأخضر والحمص.

*طريقة التقديم:

يتبل بالملح والفلفل ويقدّم فوراَ مع برش جبن الـ"بارما" حسب الرغبة. مع الإشارة إلى أن البقايا من هذا الطبق ستكون لذيذة لتؤكل باردة مع طبق اليوم التالي.