تراند اليوم : طريقة عمل سلطة المعكرونة

إليكم المقادير مع طريقة التحضير:
*المقادير:
- 300g من المعكرونة، يفضل نوع الـ"فاسيلي" في هذه الحالة، تُطهي وفقا للتعليمات على العلبة
- مزيج 50g من المكسرات المحمّصة والحبوب (بذور عباد الشمس وبذور اليقطين، الكاجو)
- 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- 500g، من الطماطم الكرزية الصغيرة (Cherry tomatoes) تُقطع إلى النصف
- 1/2 بصلة حمراء، مقطعة إلى شرائح
- 50 غرام من جبن بارما، المبشور
- 80g من السجق الحار الإيطالي، مقطع إلى شرائح
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- 3 ملاعق كبيرة من الخل
- 1 علبة الحمص
- 2 البصل الأخضر، مقطع إلى شرائح
- ملح وفلفل
طريقة التحضير:
إضغطي على الطماطم الكرزية(البندورة الصغيرة) المقسومة إلى النصف لتحصلي على عصارتهم. ضعيهم في وعاء واخلطيهم مع زيت الزيتون والخل والبصل الأحمر، برش جبن الـ"بارما"، السجق، والمكسرات، والبصل الأخضر والحمص.
*طريقة التقديم:
يتبل بالملح والفلفل ويقدّم فوراَ مع برش جبن الـ"بارما" حسب الرغبة. مع الإشارة إلى أن البقايا من هذا الطبق ستكون لذيذة لتؤكل باردة مع طبق اليوم التالي.