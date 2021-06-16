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تراند اليوم : طريقة عمل سلطة المعكرونة

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إليكم المقادير مع طريقة التحضير:

 
*المقادير:

- 300g من المعكرونة، يفضل نوع الـ"فاسيلي" في هذه الحالة، تُطهي وفقا للتعليمات على العلبة
- مزيج 50g من المكسرات  المحمّصة والحبوب (بذور عباد الشمس وبذور اليقطين، الكاجو)
- 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- 500g، من الطماطم الكرزية الصغيرة (Cherry tomatoes) تُقطع إلى النصف 
- 1/2 بصلة حمراء، مقطعة إلى شرائح
- 50 غرام من جبن بارما، المبشور
- 80g من السجق الحار الإيطالي، مقطع إلى شرائح
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- 3 ملاعق كبيرة من الخل
- 1 علبة الحمص 
- 2 البصل الأخضر، مقطع إلى شرائح
- ملح وفلفل

طريقة التحضير:
إضغطي على الطماطم الكرزية(البندورة الصغيرة) المقسومة إلى النصف لتحصلي على عصارتهم. ضعيهم في وعاء واخلطيهم مع زيت الزيتون والخل والبصل الأحمر، برش جبن الـ"بارما"، السجق، والمكسرات، والبصل الأخضر والحمص.

*طريقة التقديم: 
يتبل بالملح والفلفل ويقدّم فوراَ مع برش جبن الـ"بارما" حسب الرغبة. مع الإشارة إلى أن البقايا من هذا الطبق ستكون لذيذة لتؤكل باردة مع طبق اليوم التالي.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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