منوعات

تراند اليوم : طاجن الدجاج بالفريك

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المقادير: 
‏فرخة كاملة
2 كوب فريك
ملعقة كبيرة سمنة
كوب شوربة فراخ
بصلة متوسطة مفرومة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملح وفلفل

الطريقة:
1- اغسلي الفرخة كويس وتبّليها بالملح والفلفل، وحطيها على النار واسلقيها.

2- شوحي البصلة المفرومة في السمنة على النار، وبعد كده حطي الفريك عليها.

3- ضيفي عليهم شوربة الفراخ وصلصة الطماطم والملح والفلفل، وسيبيهم على النار لحد ما الفريك يستوي (ممكن تزوّدي للفريك شوربة لو احتاج).

4- بعد كده هاتي الطاجن، وحطي فيه الفرخة والفريك، ودخليهم الفرن وشغلي الشواية لحد ما الفرخة تتحمّر.

5- للتزيين ممكن تحطّي شوية مكسرات على الوش.. وبالهنا والشفا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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