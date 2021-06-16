تراند اليوم : طاجن الدجاج بالفريك

المقادير:
فرخة كاملة
2 كوب فريك
ملعقة كبيرة سمنة
كوب شوربة فراخ
بصلة متوسطة مفرومة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملح وفلفل
الطريقة:
1- اغسلي الفرخة كويس وتبّليها بالملح والفلفل، وحطيها على النار واسلقيها.
2- شوحي البصلة المفرومة في السمنة على النار، وبعد كده حطي الفريك عليها.
3- ضيفي عليهم شوربة الفراخ وصلصة الطماطم والملح والفلفل، وسيبيهم على النار لحد ما الفريك يستوي (ممكن تزوّدي للفريك شوربة لو احتاج).
4- بعد كده هاتي الطاجن، وحطي فيه الفرخة والفريك، ودخليهم الفرن وشغلي الشواية لحد ما الفرخة تتحمّر.
5- للتزيين ممكن تحطّي شوية مكسرات على الوش.. وبالهنا والشفا.