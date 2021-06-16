تراند اليوم : إتلاف اسطوانات غاز غير صالحة ببيت لحم

بيات لحم/ الخليج 365

صادرت طواقم حماية المستهلك التابعة لمديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم، اسطوانات مخالفة وقديمة وغير صالحة للاستخدام المنزلي، وفق شروط المواصفات الفنية اللازمة لصلاحية استخدام اسطوانات الغاز.

جاء ذلك خلال جولة مشتركة على محطات تعبئة الغاز المنزلي، تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وشدد مدير الاقتصاد الوطني محافظة بيت لحم باسم عدوان، على أهمية التزام كافة مستوردي اسطوانات الغاز والصمامات والمنظمات و"البرابيش" ضرورة إحضار شهادات الفحص اللازمة وتوفير بطاقة بيان على الاسطوانة، حيث سيتم أخذ عينات وفحصها حسب الأصول، كما ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراء القانوني بحق المحطة إذا تمت تعبئة أي اسطوانة مخالفه، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

بدوره، بين مدير دائرة حماية المستهلك في المديرية عدنان عطية، أن الاسطوانات غير الصالحة للاستخدام، أي التالفة، لا يوجد طوق أو قاعدة لها، كما أنها تكون منتفخة ومجموع الانبعاجات فيها أكثر من المسموح.

وشدد عطية على ضرورة الالتزام والتقيد بشروط السلامة، كون اسطوانات الغاز تحتوي على غاز قابل للاشتعال، بالإضافة إلى أن الغاز المتسرب لا يتشتت بسهولة في الأماكن المغلقة ولو كانت مغلقة جزئيا، لأن كثافته تزيد عن كثافة الهواء وقد يؤدي للاختناق والوفاة حتى لو لم يحصل انفجار.