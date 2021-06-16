تراند اليوم : وكالة "ناسا": الأرض على موعد مع طوفان شامل بعد 60 سنة سيدمر عديد من العواصم

وكالات / مشرق نيوز

تنبأ علماء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ببداية طوفان شامل على الكرة الأرضية بعد 60 سنة.

وسيدمر هذا الطوفان، حسب قولهم، العديد من عواصم الدول الأوروبية وطوكيو عاصمة اليابان .

ووفق هذه التنبؤات سيرتفع مستوى المياه في البداية ما لا يقل عن 2 م مما سيسبب غرق اعداد كبيرة من البشر. كما بينت حسابات علماء "ناسا" انه بعد مضي 1000 عام لن تبقى على الكرة الأرضية يابسة، مما سيضطر الناس الى الإقامة فوق سلاسل الجبال والمرتفعات، وهؤلاء سيواجهون تغيرات مناخية ومشاكل في الانتاج الزراعي وبالتالي الجوع.