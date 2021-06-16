تراند اليوم : طريقة عمل أقراص البطاطا الحلوة بالجبن

وصفة صحية بسيطة وشهية لصنع أقراص مقرمشة من البطاطا الحلوة.

المكونات:

2 البطاطا الحلوة

½ كوب بياض البيض

1 كوب جبنة البارميزان

½ ملعقة شاي إكليل الجبل

¼ ملعقة فلفل صغيرة

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 425 فهرنهايت. يوضع ورق مشمع على صينية الفرن وتوضع جانبا.

تقشر البطاطا الحلوة.

تبرش البطاطا الحلوة ومن ثم تضغط لاستخراج الرطوبة منها. كلما أزلت رطوبتها كلما كانت مقرمشة أكثر.

إلى وعاء البطاطا المبشورة، يضاف بياض البيض، والجبن، والفلفل، وإكليل الجبل. ويخلط المزيج حتى يتماسك.

يوضع المزيج على الصينية باستخدام مغرفة المثلجات لأشكال متناسقة.

يخبز من 25-30 دقيقة أو حتى تصبح البطاطا مقرمشة من الأطراف.