تراند اليوم : شيش طاووق مع مكعبات البطاطس

المقادير :

صدر الدجاج: 1 كيلو (مقطع مكعبات)

ملح: ملعقة صغيرة

البهار الحلو: ملعقة صغيرة

القرفة: ربع ملعقة صغيرة

بابريكا: ملعقة صغيرة

الكزبرة: ملعقتان كبيرتان (مفرومة)

الثوم: 4 فصوص (مهروس)

المايونيز: كوب

كريما سائلة: ربع كوب

قشرة ليمون: 1 حبة

البصل: 1 حبة (مفروم خشن)

البطاطا: 4 حبات (مقطعة مكعبات)

طريقة التحضير

1. نخلط التوابل مع الملح والكزبرة المفرومة والثوم المهروس والمايونيز وقشرة الليمون والبصلة المفرومة خشناً وتوضع مكعبات الدجاج في صلصة التخليل وتترك مغطاة لمدة 24 ساعة في الثلاجة.

2. تغرز مكعبات الدجاج في أسياخ خشبية وتشوى في الفرن حتى تنضج.

3. تقلى البطاطا بزيت غزير وتخلط قطع البطاطا المقلية مع مكعبات الطاووق المشوية.

4. يضاف 6 ملاعق من طعام من زيت القلي إلى الخليط ويقدم الطبق فوراً مع صلصة الثوم.