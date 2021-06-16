تراند اليوم : هستيريا في أمريكا بعد وصول جائزة اللوتو 1,3 مليار دولار

نيويورك / وكالات / مشرق نيوز
يقف الأمريكيون ساعات أمام مراكز "اللوتو" بعد وصول الجائزة الأولى الى 1,3 مليار دولار، في سابقة هي الأولى في التاريخ، وفقا لما نشره موقع القناة الثانية الاسرائيلية اليوم الأحد.
وأشار الموقع أن الجائزة الأولى ارتفعت الى 1,3 مليار دولار بعد فشل الحصول على الجائزة في السحب الذي جرى ليلة أمس، حيث كانت الجائزة الأولى تقف عند 949,8 مليون دولار.
وسيجرى السحب على الجائزة الأولى التي حطمت كل الأرقام الاربعاء القادم، حيث يسعى الأمريكيون للحصول على هذه الجائزة الضخمة وتعبئة النموذج، وهذا ما يفسر الطابور الطويل أمام مراكز "اللوتو" في الولايات المتحدة