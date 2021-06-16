تراند اليوم : هستيريا في أمريكا بعد وصول جائزة اللوتو 1,3 مليار دولار

نيويورك / وكالات / مشرق نيوز

يقف الأمريكيون ساعات أمام مراكز "اللوتو" بعد وصول الجائزة الأولى الى 1,3 مليار دولار، في سابقة هي الأولى في التاريخ، وفقا لما نشره موقع القناة الثانية الاسرائيلية اليوم الأحد.

وأشار الموقع أن الجائزة الأولى ارتفعت الى 1,3 مليار دولار بعد فشل الحصول على الجائزة في السحب الذي جرى ليلة أمس، حيث كانت الجائزة الأولى تقف عند 949,8 مليون دولار.