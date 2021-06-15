تراند اليوم : فيديو: وفاة محام أردني خلال بث مباشر على الفيسبوك

عمان/ الخليج 365

تداول نشطاء أردنيون، اليوم الأربعاء، على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤلم، حيث يوثق فيه لحظة وفاة محامٍ.

وتوفي المحامي الأردني، أكرم هيلات، إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان هيلات يتحدث عن أعمال المحامين ما بعد جائحة كورونا قبل أن يتوفاه الله، وذلك بحسب ما وثقه المقطع المصور.

وبدوره، نعى نقيب المحامين، مازن رشيدات هيلات، قائلا: "أنني إذ أعزي نفسي وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته لأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته".