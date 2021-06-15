تراند اليوم : تسريب امتحان اللغة الفرنسية للصف الاول الثانوى 2019 .. تسريب امتحان الفرنساوي اولى ثانوي 2019

تسريب امتحان اللغة الفرنسية للصف الاول الثانوى 2019 عبر موقع شاومينج لتسريب الامتحانات الثانوية الخاصّة بوزارة التربية والتعليم في الجمهورية المصرية، حيث يُعدّ هَذا الموقع من أكثر المواقع التي تقُوم بتسريب الامتحانات النّهائية المُوحّدة الخاصة بالوزارة، ويتابع هَذا الموقع الآلاف من الطلاب ويقومون بالدُخول له من أجل معرفة الامتحانات المسربة التي قَام بنشرها عبر الموقع، وسط دعوات كبيرة من وزارة التربية والتعليم الى عدم التعامل مع هذا الموقع نظرا لعدم قدرة احد على تسريب الامتحانات من اللجان، وسنقوم ضمن مقالنا بنشر رابط موقع شاومينج لتسريب الامتحانات الثانوية.

رابط موقع شاومينج لتسريب الامتحانات الثانوية

يعد موقع شاومينج من المواقع التي تقوم بطرح نماذج حلول للامتحانات الموثوقة وتقوم ايضا بتسريب الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المتنوعة في الجمهورية المصرية، وهذا الموقع لا يعلم احد من يقف خلفه، وكيف يستطيع الحصول على اوراق الامتحانات الرسمية ويقوم بوضعها على الموقع الخاص به، وقد استطاع هذا الموقع الشهرة في الخمس اعوام الماضية حيث قام بتسريب العديد من الامتحانات الخاصة بمديريات التربية والتعليم ونشرها، ومن بين هذه الامتحانات امتحان العلوم الذي تم تغييره في اخر لحظة بعد تسريبه وانتشاره بشكل كبير بين الطلاب .

هذا ويتابع صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي اكثر من ‏168160‏ مستخدم من الجمهورية المصرية واغلبهم من فئة الطلاب .

شاومينج اولي ثانوي تسريب امتحان الفرنساوي 2019 مايو الترم الثاني

توعدت إحدي صفحات الغش علي مواقع التواصل الأجتماعي بنشر تسريبات عبارة عن صور امتحان الفرنساوي الصف الأول الثانوي 2019 ، وذلك قبل بدء الأمتحانات بدقائق قليلة ،حيث أكدت صفحة تسمي "بالغش اتجمعنا" أنها سوف تقوم بنشر الأمتحان من بداية اللجان صباح يوم الثلاثاء

نماذج من الترم الأول للتدريب





النسخة التي أدعت الصفحات أنه تم تسريبها

شاومينج الصف الأول الثانوي تسريب امتحان اللغة الفرنسية 2019 تراكمي اوبن بوك

وعلي صعيد آخر قامت "شاومينج" بيغشش ثانوية عامة، بنشر بعض النماذج لأمتحانات المواد السابقة مثل " الأحياء " من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ،وتوعدت التعليم بنشر صور لامتحان الفرنساوي والإيطالي والألماني لطلاب الصف الثالث الثانوي في خلال الدقائق الأولي للأمتحان.

ولكن لحين اللحظة لم يتم نشر أي معلومات عن تسريب علي هذه الصفحات وما زالت تكهنات

