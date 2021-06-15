تراند اليوم : تسريب امتحان الايطالي اولي ثانوي 2019 .. تسريبات امتحانات اولى ثانوى 2019 الترم الثاني

قام موقع شاموينج بيغش بنشر تسريب امتحان الايطالي اولي ثانوي 2019 للترم الثاني بعدما كان قد نشر تسريبات امتحانات اللغة العربية والاحياء والفرنساوي لطلبة الثانوية العامة، ويعيش الطلاب حالة من الاستعداد لتقديم امتحان الايطالي غداً ، والذي يتوقع أن يكون شبيهاً بإمتحانات الأعوام الماضية.

وطالب بعض الطلاب، في تعليقاتهم على الأسئلة أدمن الصفحة، بنشر أجوبة الأسئلة، حيث قال أحد الطلاب: "الإجابة بقي وحيات ممتك وعيالك يا شيخ الإيطالي الإيطالي الإيطالي الإيطالي الايطالي"، فيما قال آخر: "انزل بالإجابات بلاش غباوة".

شاومينج بيغشش اولي ثانوي 2019 الترم الثاني

يعد موقع شاومينج من المواقع التي تقوم بطرح نماذج حلول للامتحانات الموثوقة وتقوم ايضا بتسريب الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المتنوعة في الجمهورية المصرية، وهذا الموقع لا يعلم احد من يقف خلفه، وكيف يستطيع الحصول على اوراق الامتحانات الرسمية ويقوم بوضعها على الموقع الخاص به، وقد استطاع هذا الموقع الشهرة في الخمس اعوام الماضية حيث قام بتسريب العديد من الامتحانات الخاصة بمديريات التربية والتعليم ونشرها، ومن بين هذه الامتحانات امتحان العلوم الذي تم تغييره في اخر لحظة بعد تسريبه وانتشاره بشكل كبير بين الطلاب .

هذا ويتابع صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي اكثر من ‏168160‏ مستخدم من الجمهورية المصرية واغلبهم من فئة الطلاب .