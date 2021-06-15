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تراند اليوم : تسريب امتحان الفرنساوي اولى ثانوي 2019

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تسريب امتحان الفرنساوي اولى ثانوي 2019 مع أحدث نمازج امتحانات لغة فرنسية للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019 بأحدث مواصفات النظام الجديد لتتدرب علي نظام الاسئلة التي التي ستأتي في الامتحان هذا العام، لعلها تكون سبب في حصولك علي الدرجة النهائية في اللغة الفرنسية.

حيث تحتوي هذه المذكرة علي 18 امتحان لغة فرنسية للصف الأول الثانوى الفصل الدراسي الثاني 2019 وفقا لمواصفات النظام الجديد للصف الأول الثانوى لهذا العام من اعداد الأستاذ حسام أبو المجد ، تحميل امتحانات لغة فرنسية اولى ثانوى ترم ثانى pdf

 

 تحميل امتحانات لغة فرنسية اولى ثانوي ترم ثاني 2019 بأحدث مواصفات

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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