تراند اليوم : مرشحات الاجتماعيات للصف السادس الابتدائي 2019 الفصل الثاني

مرشحات الاجتماعيات للصف السادس الابتدائي 2019 الفصل الثاني تعتبر محل شريحة واسعة من طلاب الابتدائي في العراق مع دخول مرحلة الامتحانات للقسم الثاني من العام 2019 ،حيث يبحث الطلاب والاهالي عن مرشحات الامتحانات بهدف نيل اعلى الدرجات وتحقيق نسب نجاح عالية.

حيث تبقت ايام قليله على الامتحانات الصف السادس الابتدائي 2019 في العراق وننشر اليكم افضل مرشحات وتشمل جميع نقاط المهمه و الوزارية في الكتاب .

س١: أملا الفراغات الأتية بما يناسبها: (٢٠) درجة

١- تعتمد محافظة النجف على مصادر المياه ------- في الاقسام

------- من المحافظة.

٢- قانون الملك الاموري -------- سبق قانون حمرابي بنحو

---------من الزمن

٣- يتفرع شط الهندية عند سدة الهندية الى جدولين هما

----'-----و--------.

٤- تتخلل الهضبة الغربية في محافظة النجف ----------و

--------.

٥- تعتبر مدينة نفر باللغة السومرية----------وباللغة

الاكدية ---------.

س٢: أجب عن فرعين فقط( لكل فرع ١٠ درجات)

أ: مااهم الموارد المائية في محافظة كربلاء؟

ب: مااهم المظاهر التضاريسية لمحافظة النجف؟

ج: ماهي صفات المناخ السائد في محافظة الديوانية؟

س٣: عرف مايأتي :

١- باب الفيل ٢- معركة القادسية ٣- الواحات

٤- الروضة الحسنية ٥- قصر شمعون.

س٤:أ- علل ما يأتي : (١٢ درجة )

١- تحضى طرق النقل في محافظة كربلاء بأهمية كبيرة.

٢- تتميز محافظة الديوانية بتنوع النشاط الزراعي.

٣- تتباين كمية الأمطار في محافظة النجف.

٤- سميت محافظة الديوانية بالقادسية.

ب:ضع كلمة (صح)وكلمة (خطا)امام العبارات التالية(٨ درجات

١-تقع محافظة كربلاء في القسم الغربي الاوسط من العراق.

٢- تضم الاقسام الشمالية الشرقية من محافظة النجف بالهضبة الغربية.

٣- يتراوح ارتفاع معظم اراضي محافظة الديوانية بين

(٤- ١٢)م.

٤- يعود أصل تسمية كربلاء الى اصل أكدي.

س٥: أ- ارسم خريطة العراق موضحا عليها مايلي (قصر الاخيضر- مرقد الامام علي عليه السلام- سدة الهندية- الهضبة الغربية). (١٠ درجات).

ب: مااهم المدن التاريخية في محافظة النجف ؟(١٠ درجات)

س1/عرف مايأتي 1-تل أسمر2-جرمو3-أشور4-هلكرد5-نهر ديالى6-الخابور7-البتيرة8-التعاون9-الخط الستراتيجي10-الوركاء11-الدغارة12-الكحلاء13-مدينة نفر14-مدينة الكوفة15-مدينة الحيرة16-الجسر العباسي17-مدينةكيش 18-خان النخيلة 19-بور سبأ 20-الغراف 21-نمرود كالح 22-الزاب الكبير

س2/علل1-لماذا سميت نينوى بأم الربيعين?

2-لموقع كركوك الجغرافي أهميه كبيرة?

3-تنوع النشاط الزراعي في أربيل?

4-نشاط التبادل التجاري بين محافظات العراق?

5-لماذا سميت محافظة صلاح الدين بهاذه الأسم?

6-تعد المحافظة علىالممتلكات العامة واجب ديني ووطني?

7-تنوع مظاهر التضاريس في كركوك بين تلال وهضاب وسهول?

8-لماذا سميت الكوفة بهاذه الأسم?

9-لماذا سميت كربلاء بخان الربع?

10-سميت النجف بوادي السلام?

11-أهمية موقع البصرة جغرافيا?

12-البصرة منطقة الصرائف?

س3/فراغات

1-اعلى قمة جبلية في العراق(هلكرد)

2-تعد قلعة(العمادية)وجسر(العباسي) من أهم الأماكن الأثرية في دهوك

3-من أهم هضاب السليمانية(بنجوين-جوارتة)

4-أكبر محافظة عراقية من حيث السكان (بغداد)ومن حيث المساحة(الأنبار)

5-تقع محافظة بابل ضمن المناخ(الصحراوي)

6-أهم الأحداث التي وقعت في الكوفة هي أستشهاد(علي بن ابي طالب)ع

7-كل الأشياء يمكن تعويضها الأ(الوطن)

8-يلتقي نهر دجلة مع نهر الفرات عنده(القرنة)ليكونا(شط

العرب)

9-تقع محافظة دهوك في (أقصى شمال العراق)

10-(الصابئة)هم سكان ميسان الاصليين

11-أهم المعادن في الانبار(الفوسفات)بالقرب من عكاشات

12-تقسم بغداد الي جانبي(الكرخ-الرصافة)

13-لا ترتفع اراضي بغداد عن(35)متر ف ق. م س ض

14-أهم حقول النفط في واسط( الأحدب-بدرة)

أهم حقول النفط كركوك(باي حسن-جمبور-بابا كرگر)

أهم حقول النفط في نينوى(عين زالة -بطمة-القيارة)

15-من أهم المدن الأثرية في محافظة الديوانية(نفر-أيسن)

س4/أنسب المشاريع الاتية الى الأنهار الرئيسية

1-الكحلا****دجلة

2-سدة الهندية**الفرات

3نهر الغراف**دجلة

4-سد الرمادي**الفرات

5-سدة الكوت**دجلة

6-شط الحلة**الفرات

7-الزاب الأسف**دجلة

8-الخابور**دجلة

سد حديثة**الفرات

9-سد الموصل دجلة

سد دربندخاندجلة

10-الدغارة**الفرات

11-البتيرة**دجلة

12شط الشامية**الفرات

13-الزاب الكبير**دجلة

14-نهر ديالي**دجلة

15-شط العباسية**الفرات

س5/ارسم خارطة العراق محددا عليها أسماء محافظات العراق

س6/صح-خطأ

1-تبلغ نسبة المنطقة الجبلية 6%من مساحة العراق(صح)

2-يتالف المجتمع العراقي من عدة قوميات(صح)

3-يعتبر سهل شهرزور احد سهول السليمانية(صح)

4-يعتبر حقل عين زالة احد حقول النفط في كركوك(خطأ)

5-تعد قرية فيشخابور اول قرية يدخل فيها نهر دجلة الي الاراضي العراقية(صح)

6-تعد محافظة البصرة اول ولاية اسلامية خارج حدود الجزيرة(صح)

7-الشبك من مكونات المجتمع العراقي يتواجدون في نينوي(صح)

8-تقع البصرة شمال العراق(خطأ)

9-يوجد مرقد الامام الحسين في النجف(خطأ

10-من اشهر مصايف اربيل مصيف صلاح الدين