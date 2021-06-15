تراند اليوم : تسريب امتحان الفرنساوي .. امتحان اللغة الفرنسية للصف الاول الثانوى 2019 ( تسريب امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 )

امتحان اللغة الفرنسية للصف الاول الثانوى 2019 ، تسريب امتحان الفرنساوي مشاهدة امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 المسرب تحميل امتحان الفرنساوي كامل تسريب امتحان الفرنساوي 2019 تحميل وتنزيل تسريب امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 ،و استمر شاومينج في استفزاز وازرة التربية والتعليم حيث نشر منذ قليل منشور يؤكد حصوله علي امتحان اللغة الفرنسية وقام بنشر أول ورقة في امتحان الفرنسية وهي ورقة التعليمات.

ونحن في انتظار بيان الوازرة بخصوص صحة هذا التسريب من عدمه هذا وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم تفوقها علي شاومينج في امتحان اللغة العربية والشي الوحيد الذي حدث هو تسريب من طالب في لجنة العريش وتم القبض عليه وتقديمه للقانون ومن المتوقع حرمانه من الامتحان هذا العام وننوه علي طلابنا الاعزاء عدم دخول اللجان بالمحمول نظرا لخطورة ذلك وكذلك العقوبات الصارمه التي تقوم التعليم بانزالها علي كل من يثبت حمله لهاتف داخل اللجنه.

وزعمت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2019 علي تسريب أمتحان اللغة الفرنسية والذي من المقرر ان يبدأه طلاب وطالبات الثانوية العامة غداً في تمام التاسعة صباح الثلاثاء الموافق 6-يونيو-2019 وصرح أدمن صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة علي انه سيتم تداول امتحان اللغة الفرنسية في جروبات الواتس اب ،وانه سيصل لجميع الطلاب قبل بداية اللجة بنصف ساعة ، وزعم انه سيحصل جميع الطلاب الذين دفعو مبلغ معين من المال مقابل الحصول علي ورقة امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة الترم الثاني غدا قبل بداية اللجنة وقررت انها ستعمل علي اتحاة الاجابة بالاسئلة تسريب امتحان اللغة الفرنسية - فرنساوي ثانوية عامة ورقة الاجابة والاسئلة لجميع الطلاب علي أخبار حصرية قبل بداية اللامتحان بقليل.

واعدة شاومينج بيغشش ثانوية عامة ورقة امتحان اللغة الفرنسية التي سيتم تسريبها غدا الثلاثاء والتي ستقدم علي شكل نظام البوكليت الذي تم اعتماده خلال الترم الثاني من العام الدراسي 2016-2019 للثانوية العامة هذا وقام موقع شاومينج بيغشش بالتأكيد علي تسريب امتحان الفرنساوي وذلك سيكون تهديدا لوزارة التربية والتعليم وللحكومة بالكامل اذا تم تسريب امتاحن اللغة الفرنسية ثانوي عام التي تؤكد عليه شاومينج بيغش علي صفحتها الرئيسية وخلال جروب الواتس اب وموقع الفيس بوك ،مما يجعل تسريب امتحان اللغة الفرنسية مهما للغاية بالنسبة لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية...

اكدت صفحة شاومينج بيغشش انه حتي لان لم يتم تسريب الامتحان وكل الامتحانت التي سربت فيك ومزورة امتحان اللغة الفرنسية الاصلي من وزارة التربية والتعليم المسرب من شاومينج بيغشش ثانوية عامة سيتم الاعلان عنه قبل بداية اللجنة بوقت كافي حتي يستطيع الطلاب الاطلاع علي الاجابة ،ولكنهم أكدوا على أن التسريب في متناول أيديهم وأنهم سيقومون بنشره في الوقت المناسب قبل إنطلاق موعد الإمتحان .

امتحان الماني - فرنساوي - ايطالي - اسباني المسرب من صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2019 والذي من المقرر عقده صباح يوم الثلاثاءالموافق 6 يونيو الجاري وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم استعدت جيدا للتصدي لصفحات الغش الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل صفحات كلام فارغ.

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