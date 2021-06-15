تراند اليوم : تسريب امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 ،، تسريب امتحانات اولى ثانوى الترم الثانى

تسريب امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 تحميل تسريب امتحانات اولى ثانوى الترم الثانى حيث نشرت صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تسريب امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 استمرارًا لمسلسل التسريب الذي بدأته الصفحة مع بداية امتحانات الثانوية.

ونشرت الصفحة، جميع الأسئلة الخاصة بالامتحان والأجوبة أيضًا، قبل بدء الامتحان، قائلة: "صفحة التعليم بتصبح.. إجابة امتحان الفرنساوي كامل" .

ننشر لكم نموذج اجابة امتحان الفرنساوي للثانوية العامة 2019 حيث امتحن طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم امتحان اللغة الاجنبية الثانية والتربية الوطنية، ويختار الطلاب مابين اللغة الفرنسية والألمانية وغيرها من اللغات ولكن المعظم يختار الفرنسية، ويعد الغد هو اليوم الثالث في الامتحانات حيث كان امتحان اللغة العربية والاحياء اول اختباران وهما بالطبع مادتان يضافان إلى المجموع ولكن يجب على الطالب أن يتخطى درجة النجاح.

رابط موقع شاومينج لتسريب الامتحانات الثانوية

يعد موقع شاومينج من المواقع التي تقوم بطرح نماذج حلول للامتحانات الموثوقة وتقوم ايضا بتسريب الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المتنوعة في الجمهورية المصرية، وهذا الموقع لا يعلم احد من يقف خلفه، وكيف يستطيع الحصول على اوراق الامتحانات الرسمية ويقوم بوضعها على الموقع الخاص به، وقد استطاع هذا الموقع الشهرة في الخمس اعوام الماضية حيث قام بتسريب العديد من الامتحانات الخاصة بمديريات التربية والتعليم ونشرها، ومن بين هذه الامتحانات امتحان العلوم الذي تم تغييره في اخر لحظة بعد تسريبه وانتشاره بشكل كبير بين الطلاب .

هذا ويتابع صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي اكثر من ‏168160‏ مستخدم من الجمهورية المصرية واغلبهم من فئة الطلاب .

شاومينج اولي ثانوي تسريب امتحان الفرنساوي 2019 مايو الترم الثاني

توعدت إحدي صفحات الغش علي مواقع التواصل الأجتماعي بنشر تسريبات عبارة عن صور امتحان الفرنساوي الصف الأول الثانوي 2019 ، وذلك قبل بدء الأمتحانات بدقائق قليلة ،حيث أكدت صفحة تسمي "بالغش اتجمعنا" أنها سوف تقوم بنشر الأمتحان من بداية اللجان صباح يوم الثلاثاء

نماذج من الترم الأول للتدريب





النسخة التي أدعت الصفحات أنه تم تسريبها