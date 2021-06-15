تراند اليوم : تسريب امتحان الاحياء اولي ثانوي 2019 .. امتحان الاحياء للصف الاول الثانوى 2019 الترم الثانى

جديد الأخبار حول تسريب امتحان الاحياء اولي ثانوي 2019 في الإدارات التعليميّة، فقد انتشَرت مجمُوعة كبيرة من تسريبات تسريب امتحان الاحياء اولي ثانوي 2019 والامتحانات على المواقع الإلكترونية، وقالت ان هذه الامتحانات هي من الامتحانات المسربة من قبل كنترولات التربية والتعليم او المطبعة، وقد قمنا بالبحث عن صحة هذه الامتحانات المسربة للصف اولى ثانوي، وتابعنا الامتحانات المسربة والامتحانات الرسمية التي قام الطلاب بتقديمها في الايام الفائتة لنؤكّد لكم حقيقة تسريب امتحان الاحياء اولي ثانوي 2019.

تسريب امتحان الاحياء اولي ثانوي 2019

نفت وزارة التربية والتعليم ما تم تداوله من قبل بعض المواقع الالكترنية حول تسريب امتحان الاحياء اولي ثانوي 2019 في عدة محافظات مصرية، واكدت ان لجنة مراقبين تتبع لوزارة التربية والتعليم تقوم بمتابعة اعمال طباعة الامتحانات وتوزيعها على الادارات التعليمية وكنترولات التربية والتعليم، ومن اجل عدم تسريب اي ورقة من اوراق الامتحانات لجميع المراحل التعليمية المختلفة.

هذا وقد قامت وزارة التربية والتعليم بمتابعة الاوراق التي يقال انه تم تسريبها لمعرفة حقيقة التسريب وقد وجدت ان هذه الامتحانات هي امتحانات سابقة من الاعوام السابقة، وهي من النماذج السابقة للصف الاول الثانوي، وهي من النماذج المهمة التي على الطلاب القيام بحلها من اجل تعويد انفسهم على حل الامتحانات الخاصة بهم في الامتحانات الرسمية .

هذا وتنفي الوزارة ان يكون هناك اي شخص قادر على تسريب اي امتحان من داخل اللجان او من داخل اماكن طباعتها، هذا وتتمنى وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب التوفق والنجاح في الامتحانات الخاصة بهم.