تراند اليوم : فلسطين تترقب ظاهرة الخسوف الدموي للقمر الليلة ..المواعيد بالساعة والدقيقة وكل ما تود معرفته

غزة/ الخليج 365

أطول خسوف كلي للقمر في القرن الواحد والعشرين، سيشهده العالم الليلة الجمعة حيث سيكون العالم العربي من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الظاهرة الفلكية.

وستبلغ مدة الخسوف الكلي ساعة و 42 دقيقة و 57 ثانية، وهي فترة جيدة بالنسبة لعشاق الفلك، لا سيما أنها تأتي في فصل الصيف الذي تقل فيه الغيوم.

وفيما يلي مواعيد حلول ظاهرة خسوف القمر في القدس الشريف:

القمر يدخل منطقة شبه الظل في الساعة 8:15 مساء بتوقيت الأردن وفلسطين، ويبدأ الخسوف الجزئي في 9:24 مساء، على أن يبدأ الخسوف الكلي في 10:30، ويصل ذروته الساعة 11:22، وينتهي الخسوف الكلي في 12:00 من صباح السبت، في حين ينتهي الخسوف الجزئي 01:19، ويخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتي الخسوف بشكل كامل في الساعة 2:29 صباحا.

وهذا الخسوف هو الأطول منذ 83 عام، وهو الأطول خلال القرن الحالي ، حيث سيستمر الخسوف بكافة مراحله لمدة 6 ساعات و14 دقيقة. في حين سيستمر الخسوف الكلي لمدة ساعة و43 دقيقة.

والخسوف شبه الظل سيبدأ عند الساعة 08:15 من مساء يوم الجمعة، عندما يدخل القمر في منطقة شبه ظل الأرض وفي هذه المرحلة من الخسوف سيحدث خفوت نسبي على لمعان القمر غير ملاحظ للجميع وهي مرحلة غير مهمة. في حين سيبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 09:24 عندما يبدأ قرص القمر يغرق في منطقة ظل الأرض، وهي المنطقة الواقعة خلف الأرض والناتجة عن انعدام أشعة الشمس فيها.

اما المرحلة المهمة من الخسوف فسوف تبدأ عند الساعة 10:30 دقيقة مساءً عندما يبدأ الخسوف الكلي وهي وقوع كامل قرص القمر في منطقة ظل الأرض ويأخذ القمر اللون الأحمر النحاسي ثم ينتصف الخسوف، وهي ساعة ذروة الخسوف عند الساعة 11:22 دقيقة، وينتهي الخسوف الكلي عند الساعة 12:13 دقيقة من فجر السبت وينتهي الخسوف بكافة مراحله عند الساعة 02:29 دقيقة من فجر السبت عندما يخرج القمر من منطقة شبه ظل الأرض.

والخسوف من الظواهر الفلكية الطبيعية، وتحدث عندما يدخل القمر أثناء دورانه ظل الأرض، ولا تحدث هذه الظاهرة إلا عندما يكون القمر في طور الاكتمال أو البدر، حيث تكون الأرض على خط واحد بين الشمس والقمر مشيراً إلى أن الخسوف إما أن يكون جزئيا، حيث يدخل جزء من قرص القمر داخل ظل الأرض، وإما كلياً عندما يدخل قرص القمر بكامله داخل ظل الأرض، حتى أنه يصل إلى مرحلة شبه اختفاء القمر في السماء.

ويكتسي القمر اثناء الخسوف اللون الأحمر النحاسي وهذا الاحمرار ناتج عن ضوء الشمس الذي يتشتت في الغلاف الغازي الأرضي، حيث يمتص الغلاف الغازي الأرضي جميع أشعة الطيف الشمسي باستثناء الطيف الأحمر صاحب أطول موجه في أمواج الطيف الشمسي، فيكمل طريقه من أطراف الكرة الأرضية باتجاه القمر فيظهر بلون أحمر نحاسي، ولولا هذه الظاهرة لاختفى القمر أثناء الخسوف.

وليس للخسوف أي تأثير على الإنسان وسوف يُرى الخسوف سواء جزئياً أو كلياً في سماء فلسطين والوطن العربي وأسيا وأستراليا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وستكون منطقة الشرق الأوسط من أفضل المناطق لرصد ومشاهدة الخسوف بكافة .