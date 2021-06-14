تراند اليوم : لهذا السبب.. يجب تحديث أجهزة أبل وأندرويد

حذر خبراء تقنيون مستخدمي الهواتف الذكية من أجهزة أبل وأندرويد من ثغرة أمنية خطيرة، وطالبوهم بتحديث أجهزتهم لمنع سرقة بياناتهم ورسائلهم الشخصية وصورهم، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح المصدر أن بعض العيوب في تقنية "البلوثوت" تؤثر على خصوصية المستخدمين، حيث تجعلهم معرضين لخطر سرقة معلوماتهم الخاصة.

وجرى إرسال التحذير لمستخدمي "أبل" و"غوغل" و"إنتل"، حيث قال مسؤول في فريق الاستجابة للطوارئ بجامعة كارنيغي ميلون إن الاتصال بين مستخدمي هذه الأجهزة عبر "البلوثوت" لم يتم تشفيره بشكل كامل وصحيح.

وأضاف: "إذا لم يقم المستخدمون بتحديث أنظمتهم على الفور، فباب اختراق بياناتهم سيبقى مفتوحا أمام الهاكرز".

وأصدرت شركة أبل تحديثا لنظام "iOS 11.4" الخاص بأجهزة آيفون، كما قامت "إنتل" بتحديث برنامج البلوثوت في ويندوز، فيما طرحت غوغل تحديثا لأجهزة "كروم أو إس" و"أندرويد".