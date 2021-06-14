تراند اليوم : www.orientation.esi.dz نتائج التوجيه الجامعي 2018 القبول في الجامعات الجزائرية 2018 لجميع الشعب رابط نتائج التوجيه الجامعي واعادة التوجيه

يسعى طلاب البكالوريا في الجزائر للاطلاع على نتائج التوجيه الجامعي للعام 2018 والتي تشمل نتائج القبول في الجامعات الجزائرية لجميع طلاب وطالبات البكالوريا لجميع الشعب .

حيث ننشر لكم رابط مباشر لفحص نتائج التوجيه الجامعي من خلال الرابط التالي ، بامكانكم الضغط على الرابط والاطلاع على كافة النتائج الرسمية بكل سهولة.

طالع نتائج التوجيه الجامعة للعام 2018 عبر الرابط التالي

المعالجة الإلكترونیة للرغبات

بصفة عامة، المعالجة تتركز على العرض والطلب لشعبة معینة. كیف ذلك؟

العرض: ھو عدد المقاعد البیداغوجیة المتوفرة في مؤسسة معینة. الطلب: ھو جمیع الطلبات والاختیارات المطلوبة من طرف حاملي شھادة الباكالوریا في ھذه الشعبة تبعا لشروط الالتحاق

المحددة في المنشور الوزاري. (شعبة الباكالوریا، معدل المشاركة، المقاطعة الجغرافیة، الأولویات، الشروط الخاصة).

المعالجة

لكل شعبة ولكل مؤسسة، یتم ترتیب المترشحین تنازلیا في ھذه الشعبة، حسب المعدل المتحصل علیه وفق الشروط المحددة

في المرسوم الوزاري. النظام یفي بالطلبات المعرب عنھا حسب عدد المقاعد المتوفرة.

مثال عن المعالجة: إذا كان عدد طلبات التسجیل في شعبة “العلوم التجاریة“ في جامعة الجزائر 3 ھو 25000 طلب، وإذا كان عدد المقاعد البیداغوجیة المتوفرة ھو 4000 مقعد:

1. النظام سوف یوجه أحسن 4000 معدل إلى ھذه الشعبة

2. المعدل الأدنى لھذه الشعبة ھو معدل آخر طالب موجه إلیھا.