تراند اليوم : نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2018 .. نتائج الثالث متوسط 2018 الاعتراضات جميع المحافظات العراقية

عدما مع نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2018 ، فلقد اعلنت وزارة التربية نتائج اعتراضات طلبة الثالث المتوسط في الامتحانات الوزارية / الدور الاول للعام الدراسي 2018،وذكر مدير عام الامتحانات والتقويم بالوزارة لمسؤولة موقع الوزارة الالكتروني لمياء العامري:" ان المديرية سلمت نتائج الاعتراضات لمديريات التربية في بغداد والمحافظات ليتم اعلانها اعتبارا من اليوم.

واشار الى وجود تغييرات في نتائج امتحانات الدور الاول للصف الثالث المتوسط لعد من الحالات في ضوء الاعتراضات التي تسلمتها المديرية.

وأعلن منذ قليل وزير التربية العراقية، محمد إقبال نسب النجاح في كل مادة، اللغة العربية 93%، اللغة الأنجليزية، 77%، الرياضيات، 85%، الإسلامية 98%، الفيزياء 90%، الكيمياء 93%، الإحياء 92%، الإجتماعيات 68%، وهي نتيجة طيبة قياسًا بالسنوات السابقة .

وأعلنت النتائج في المناطق التالية/

١-رصافه لاولئ

٢- رصافه ثانيه

٣-الرصافه ثالثه

٤-الديوانيه

٥-البصره

٦-النجف لاشرف

٧-ديالئ

٨-ميسان

٩-الكوت

الكرخ الاولى والثانية والثالثة والسليمانية وبابل والمثنى والبصرة وديالي وباقي المحافظات.

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