تراند اليوم : المبعوث الدولي يغادر صنعاء غاضبا

غادر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث العاصمة صنعاء غاضبا من قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية بسبب رفضهم لجهوده التي يسعى من خلالها إحياء المفاوضات ووقف الحرب.

ورفض غريفيث الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام في مطار صنعاء ومنع الصحفيين من الاقتراب منه بعد أن قوبلت جهوده بالرفض من قبل المتمردين.

وكان المبعوث الدولي قد وصل صنعاء أول أمس، والتقى زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي عبر شاشة إلكترونية وقيادات حوثية أخرى.

ويحاول غريفيث إقناع الحوثيين بتسليم مدينة الحديدة ومينائها الذي حوله المسلحون من شريان لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى جسر للتزود بالأسلحة الإيرانية.

وللحوثيين تاريخ طويل في إحباط أي حلول سياسية تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ انقلابهم على السلطة الشرعية قبل نحو 4 سنوات.