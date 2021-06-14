تراند اليوم : حشود عسكرية استعدادا لتحرير مدينة زبيد بالحديدة

بدأت القوات اليمنية المشتركة، بدعم التحالف العربي، في حشد أفرادها في محافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، استعداد لمعركة تحرير مدينة زبيد في المحافظة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن القوات المشتركة تعكف على تعزيز صفوفها بالعتاد والمقاتلين في إطار عملية تهدف للتصدي للمتمردين في زبيد وتحرير المدينة من قبضتهم.

ويعد تحرير مدينة زبيد من قبضة الحوثيين خطوة هامة لما للمدينة من أهمية استراتيجية بين مديريات محافظة الحديدة، الأمر الذي سيسهم في تأمين بقية المناطق المحررة في المحافظة.

واستهدفت الغارات الجوية للتحالف تجمعات للميليشيات الانقلابية في مديرية الزيدية وزبيد ومقر قيادة الشرطة العسكرية في التحرير وسط المدينة.

ودأبت الميليشيات الموالية لإيران على استهداف المدنيين والمناطق السكنية في محافظة الحديدة، بعد تضييق الخناق عليهم على إثر الخسائر، التي لا يزال يتكبدها المتمردون في الآونة الأخيرة.