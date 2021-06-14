تراند اليوم : البصرة تتأهب لـ"جمعة المطالب".. والنقابات تدعمها

تستعد محافظة البصرة جنوبي العراق، الجمعة، لاستئناف المظاهرات المطالبة بتحسين أوضاع السكان المعيشية تحت عنوان "جمعة المطالب الاستراتيجية"، في وقت أعلنت النقابات المهنية عن دعمها للاحتجاجات.

ودعت اللجان المركزية لتنظيم الوقفات الاحتجاجية في البصرة أهالي المحافظة إلى الخروج بمظاهرات سلمية، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، التي يرفعونها منذ 8 يوليو الجاري.

وذكرت اللجان المركزية في بيان أن مظاهرات "جمعة المطالب الاستراتيجية" ستطالب الحكومة العراقية بتفعيل بناء ميناء الفاو الكبير، وإقامة سد في المياه الإقليمية لبلاد، وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل.

كما أكد البيان على الإبقاء على المطالب الأساسية، التي اندلعت الاحتجاجات بسببها مطلع يوليو الجاري، وأبرزها تحسين الخدمات الرئيسية مثل المياه والكهرباء وإيجاد فرص عمل للعاطلين.

ودعت النقابات المهنية الحكومة المركزية العراقية إلى "إلغاء الامتيازات غير المشروعة للمسؤولين"، مطالبة الحكومة بضرورة الاهتمام بطلبات المواطنين والاستجابة لها في أسرع وقت ممكن.

وأكدت النقابات على ضرورة تبني نهج جديد يتطرق إلى تعديل الدستور وإبعاد من سمتهم "الحزبيين" عن المناصب التنفيذية في الوزارات والهيئات المستقلة.