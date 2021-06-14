تراند اليوم : نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2018 : موقع منظومة الامتحانات نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2018 بالاسم ورقم الجلوس

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2018 ، أكد مكتب الإعلام بوزارة التربية والتعليم انتهاء واستكمال عمليات المسح والتصحيح والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية ،وسيقوم وزير التربية والتعليم خلال الساعات القادمة بمقر وزارة التربية والتعليم بشارع (الدائري) في البيضاء بإعلان نتائج (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2018.

وتم اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بحوالي 64 %، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن عمليات التصحيح قد انتهت وسيتم الكشف عن موعد نتيجة اتمام الشهادة الإعدادية في ليبيا 2018 الدور الاول قريباً على رابط موقع منظومة النتائج للشهادة الاعدادية بليبيا 2018 ” http://161.47.21.187/finalresults/ ” ويليها الدور الثاني لاحقا .

ويمكن الاستعلام عن نتائج الإعدادية في ليبيا 2018 برقم الجلوس والقيد من خلال الرابط المرفق أدناه الخاص بموقع منظومة الامتحانات في ليبيا.

موقع منظومة الامتحانات نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2018

ونرفق لكم رابط الدخول على موقع منظومة الامتحانات، حيث يمكنكم معرفة نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2018 2017 برقم الجلوس والقيد فور الإعلان عنها فوراً على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في ليبيا الشرق و الغرب في كافة المدن الليبية في نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 طرابلس , نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 بنغازي , مصراتة , الزاوية , سبها, البيضاء, الخمس, زليتن, صبراتة, غريان, سرت, اجدابيا, درنة, طبرق, ترهونة, الكفرة, القبة, الجوف, بني وليد, المرج, نالوت, رأس حسن, صرمان, تاجوراء, تاورغاء, يفرن, زوارة, الجميل‎‎, شحات‎‎, أوباري‎‎, الجديد‎‎, ودان‎‎, العقيلة, الأبيار‎‎, النوفلية‎‎, مرزق‎‎, البريقة, هون‎‎, جالو‎‎, سلوق‎‎, راس لانوف‎‎, أم الرزم‎‎, براك‎‎, قمينس‎‎, الأصابعة, الزنتان, الجفرة, مزدة من خلال من موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا موقع منظومة الامتحانات.