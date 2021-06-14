تراند اليوم : تدمير غرفة عمليات عسكرية للحوثيين في الحديدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، عن تدمير غرفة عمليات عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية خلال سلسلة غارات شنتها على معاقل للمتمردين في مدينة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد.

وذكرت المصادر أن الغارات الجوية للتحالف على معاقل الحوثيين في الحديدة أسفرت أيضا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.

ويعد تحرير مدينة زبيد من قبضة الحوثيين خطوة هامة لما للمدينة من أهمية استراتيجية بين مديريات محافظة الحديدة، الأمر الذي سيسهم في تأمين بقية المناطق المحررة في المحافظة.

وأفادت المصادر بأن قوات التحالف العربي، شنت أيضا عدة غارات على تجمعات للميليشيات في مديرية الزيدية والدريهمي في محافظة الحديدة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية.

وتواصل القوات اليمنية المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة، وبإسناد التحالف العربي، تمشيط المناطق الواقعة غربي مدينة زبيد، وجنوبي مديرية التحيتا.

وفي وقت سابق الجمعة، شنت طائرات التحالف العربي غارات على عدد من مواقع الحوثيين في المناطق الواقعة في محيط مطار مدينة الحديدة.