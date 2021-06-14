تراند اليوم : السيستاني يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

دعا المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني في خطبة الجمعة، إلى تشكيل حكومة "في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة" لمواجهة الفساد وسوء الخدمات الأساسية.

وطالب السيستاني في الخطبة، التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء، حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايتها، إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بتوفير وظائف وتحسين الخدمات الأساسية.

وقال: "يجب أن تجدّ الحكومة الحالية في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين، وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم".

واندلعت المظاهرات السلمية في محافظة البصرة الغنية بالنفط بداية هذا الشهر، للاحتجاج على نقص الوظائف وتردي الخدمات، وامتدت المظاهرات إلى محافظات أخرى في قلب العراق.

وتحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين الذين هاجموا رجال الشرطة وألحقوا أضرارا بالممتلكات الحكومية.