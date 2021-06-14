تراند اليوم : نتيجة القبول للجامعات السودانية 2018

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2018 ، ننشر لكم زوارنا نتيجة القبول للجامعات السودانية 2018 – 2019 بعد الانتهاء من اعلان نتيجة الشهادة السودانية العامة الثانوية السودانية لعام 2018 يوم 5 يوليو الماضى وبدأو فى الاستعداد للتقديم الاليكترونى للجامعات السودانية للعام الدراسى 2018 - 2019وذلك من خلال موقع القبولات الخاص بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى السودانية.

اختتمت مؤخرا عملية التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي للدور الأول لعدد 172.952 طالباً وطالبة والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً من قِبل الطلاب الذين أكملوا إجراءاتهم في سهولة ويسر، وكانت الإدارة العامة لمركز المعلومات بالوزارة قد أشارت إلى إكمال 172.952 طالباً وطالبة لإجراءات تقديمهم وتسليم استماراتهم الإلكترونية من أصل 185.911 طالباً وطالبة متوقع تقديمهم في الدور الأول، وأظهر التقرير اليومي الذي يصدره مركز المعلومات إلى تجاوز 5 ولايات لنسبة 100% من العدد المتوقع وهي البحر الأحمر والشمالية ونهر النيل وشرق دارفور وكسلا، بينما تجاوزت 9 ولايات نسبة 90% من العدد المتوقع، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء التقديم وإصدار التقرير الختامي .

هذا وقد أفاد المهندس وليد محمد المبارك مدير عام مركز المعلومات بالوزارة، أن مجموع الذين باشروا إجراءات التقديم 190.529 طالباً وطالبة، وهم من قام بدفع رسوم الاستمارة والتعامل مع النظام. مشيراً إلى أنه قد تم توفير كل مطلوبات التقديم بالموقع الإلكتروني والتي شملت الدليل الإلكتروني وطريقة التقديم والإجابة على كافة تساؤلات الطلاب وأسرهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي وعبر الرقم 2511 طيلة ساعات اليوم والأسبوع، الأمر الذي ساعد كثيراً في انسياب عملية التقديم دون عقبات تُذكر.

نتيجة القبول للجامعات السودانية عن طريق رقم الاستمارة

تكشف وزارة التعليم العالي السودانية عبر موقعها الرسمي نتيجة القبول للجامعات السودانية 2018 تدريجيا حيث يمكن لطلاب الشهادة السودانية 2018 الدخول لموقع الإدارة العامة والاستعلام عبر رقم الاستمارة عن ترشيحاتهم الجامعية للسنة الدراسية 2018-2019.

حيث يتيح الموقع عبر الصفحة الحالية الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات السودانية برقم الاستمارة واسم التوجه الجامعي حينما يتم اعلانها من قبل الوزارة ويجب تحديد التوجه المستعلم عنه لمنع حدوث أخطاء علما بان هذا الصفحة سيجرى تحديثها فور الاعلان عن نتائج شواغر الجامعات .

و سنتابع معكم هنا مراحل التقديم والقبولات للجامعات السودانية لحظه بلحظة فى هذا الموضوع ،وكما كنا بصحبتكم فى كل من نتيجتى الأساس والشهادة العامة سنرافقكم ان شاء الله حتى قبولكم فى الجامعات.

رابط النتيجة

http://admission.gov.sd/