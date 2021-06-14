تراند اليوم : اكتشاف جديد يخفف من معاناة مرضى السكري

وكالات – مشرق نيوز

تمكن فريق من العلماء البريطانيين بالتعاون مع من باحثين الألمان وآخرين من أستراليا ونيويورك من الكشف عن سبب معاناة عدد كبير من مرضى السكري من الحساسية المفرطة للبرودة والحرارة وآلام شديدة مصاحبة لها.

وحقق العلماء خطوة جديدة نحو فهم أسباب معاناة مرضى السكر من آلام متزايدة وحساسية شديدة لدرجات الحرارة وإيجاد علاج فعال لهذه الأعراض.

ويكشف البحث، الذي نشر في مجلة "نيتشر ميدسين" العلمية البريطانية، عن أن تعاونا بين علماء من كلية الطب بجامعة وارويك البريطانية وجامعات في ألمانيا ونيويورك وأستراليا وأوروبا الشرقية أثمر عن اكتشاف معلومات رئيسية بشأن أكثر الآثار الجانبية لداء السكري تسببا للألم.

وجاء على موقع "ساينس ديلي" الإلكتروني المتخصص في مجال العلوم والصحة إن اعتلال الأعصاب السكري المؤلم، الذي ينطوي على ألم مستمر، يضعف من نوعية حياة المريض ويؤثر على النوم والحالة المزاجية والقدرة على الحركة والعمل والعلاقات مع الآخرين والثقة بالنفس والاستقلالية.

ويعاني من هذه الآلام نحو 50 في المائة من مرضى السكري، ولا يوجد حاليا فهم واضح لأسباب الألم الشديد الذي يسببه أيض الغلوكوز غير العادي لمرضى السكري، غير أن هذه الدراسة تقدم رؤى جديدة مهمة.

ويعمل فريق وارويك منذ 30 عاماً على دراسة مركب تفاعلي ينتج بكميات كبيرة من الغلوكوز عند مرضى السكري يدعى "ميثيلغليوكسال".

ويظهر البحث الجديد أن الميثيلغليوكسال مسبب جديد للألم، وفي ظل أهمية هذا المركب يتم حاليا إجراء بحث جديد لإيجاد سبل للحد من نشاطه ومن ثم التخفيف من آلام المريض.

ويوضح البروفيسور بول ثورنالي من جامعة وارويك قائلا: "يبدو أن الميثيلغليوكسال يهاجم ويحور بروتينا رئيسيا في الأطراف العصبية يدعى "ناف 8ر1" يجعل الأعصاب شديدة الحساسية للآلام ودرجات الحرارة القاسية".

ويضيف "لذلك عادة ما يصاب مرضى السكري بحساسية شديدة للأجواء الحارة والباردة مصحوباً بألم شديد".

ويقول ثورنالي: "يشير هذا البحث التعاوني إلى أن استخدام جزئيات بروتينية صغيرة من أجل زالة المركب المسبب للمشكلات سيؤدي إلى تخفيف الألم ويفتح سبلا جديدة لتطوير علاجات دوائية متقنة ومحددة لمساعدة مرضى السكري".

وأضاف: برنامجاً بحثياً إضافياً في جامعة وارويك يسعى حالياً إلى إيجاد سبل لزيادة كمية الإنزيم "غليوكسالاز 1" (غلو 1) الذي يعمل على إزالة الميثيلغليوكسال.

ويوضح قائلا: "مع زيادة المعدلات العالمية لداء السكري كل عام يقدم بحثناً رؤية قيمة حول الأسباب العلمية التي تجعل أيض الغلوكوز يتسبب في آثار جانبية عديدة، وكيف يمكننا في النهاية تطوير طرق علاجية لتحسين رعاية المريض والنتائج".